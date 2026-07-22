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Владелец Bentley с бойцовскими замашками устроил конфликт на АЗС

Инцидент произошел в Костроме

Владелец дорогостоящей иномарки учинил скандал на АЗС. Мужчина перегородил путь другому автомобилю и ударил водителя локтем по горлу. Утихомирить агрессивного костромича смог только наряд полиции.

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Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Владелец Bentley с бойцовскими замашками устроил конфликт на АЗС

Как сообщает «МК в Костроме», инцидент произошел 12 июля на одной из городских автозаправочных станций. Владелец Bentley перегородил дорогу автомобилю Datsun, после чего вломился в чужую машину, нанес удар локтем в область шеи водителю и заглушил двигатель. На замечания окружающих явный поклонник ММА не реагировал, продолжал нецензурно выражаться и вел себя агрессивно, пока не был утихомирен прибывшим нарядом полиции.

Свердловский районный суд Костромы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении мужчины возбуждено дело по статье о хулиганстве с применением насилия. Теперь вместо того чтобы рассекать на дорогах, он будет сидеть дома и ждать суда.

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