Владелец Bentley с бойцовскими замашками устроил конфликт на АЗС

Как сообщает «МК в Костроме», инцидент произошел 12 июля на одной из городских автозаправочных станций. Владелец Bentley перегородил дорогу автомобилю Datsun, после чего вломился в чужую машину, нанес удар локтем в область шеи водителю и заглушил двигатель. На замечания окружающих явный поклонник ММА не реагировал, продолжал нецензурно выражаться и вел себя агрессивно, пока не был утихомирен прибывшим нарядом полиции.

Свердловский районный суд Костромы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении мужчины возбуждено дело по статье о хулиганстве с применением насилия. Теперь вместо того чтобы рассекать на дорогах, он будет сидеть дома и ждать суда.