19-летний парень угнал ВАЗ-2106 у несовершеннолетнего после ссоры на АЗС

Спор о деньгах на автозаправочной станции перерос в угон: 19-летний молодой человек, разозлившись на несовершеннолетнего должника, сел в его незапертый ВАЗ-2106, замкнул провода и уехал. Мотив поступка оказался неожиданным.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, инцидент произошел в Тамалинском районе. В полицию обратился 17-летний владелец автомобиля ВАЗ-2106, заявивший об угоне. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого — им оказался 19-летний ранее не судимый местный житель.

Выяснилось, что между молодыми людьми был финансовый конфликт. На АЗС между ними вновь вспыхнула ссора, после которой владелец оставил машину и ушел. Подозреваемый, разозлившись, сел в незапертый автомобиль, замкнул провода, завел двигатель и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.

Впрочем, к владельцу отечественной легковушки у правоохранителей также появились вопросы: водительского удостоверения и, соответственно, права управления транспортом у несовершеннолетнего юноши нет в силу молодости.