В Петрозаводске водители такси стали жертвами новой схемы обмана. В итоге вместо получения денег за поездку они теряют крупные суммы со своих счетов.

Как сообщает МВД Карелии, 37-летний таксист из Петрозаводска получил заказ по адресу одной из гостиниц города. В комментариях было указано, что оплата будет произведена по номеру банковской карты. Практически сразу ему позвонил незнакомец, который убедил таксиста назвать код из смс и номер карты для зачисления оплаты. После этого водитель не смог зайти в мобильное приложение: в банке ему сообщили, что его личный кабинет взломан, а деньги похищены — 58,5 тысячи рублей переведены на неизвестный номер.

Аналогичным образом обманули еще одного сотрудника таксопарка: ему позвонили с предложением оплатить заказ в иностранной валюте, и он также продиктовал код и номер карты, после чего потерял 43,5 тысячи рублей.

Полиция проводит проверку и напоминает: никогда не сообщайте коды из смс и другие данные банковских карт неизвестным лицам. Эти сведения могут стать ключом к вашим счетам.