Подросток на авто въехал в толпу участников массовой драки у ночного клуба

В предрассветный час у ночного клуба в Иркутске между молодежью завязалась массовая драка. Один из ее участников, 17-летний подросток, во время конфликта сел за руль и газанул прямо в толпу. Люди разлетелись как кегли. Поняв, что натворил непоправимое, парень спешно скрылся. Теперь ему грозит уголовное дело за покушение на убийство.

Как сообщает СУ СКР по Иркутской области, инцидент произошел утром 19 июля у ночного клуба на улице Байкальской. Между несколькими молодыми людьми вспыхнула ссора, которая переросла в массовую драку. В ходе конфликта 17-летний фигурант сел за руль автомобиля и наехал на нескольких человек. Один из пострадавших оказался под колесами машины — водитель переехал его и скрылся. Пострадавшему 19-летнему иркутянину потребовалась медицинская помощь.

Полиция организовала проверку и поиск подростка на автомобиле. Оперативно юноша был взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.