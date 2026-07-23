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Подросток на авто въехал в толпу участников массовой драки у ночного клуба

Инцидент произошел в Иркутске

В предрассветный час у ночного клуба в Иркутске между молодежью завязалась массовая драка. Один из ее участников, 17-летний подросток, во время конфликта сел за руль и газанул прямо в толпу. Люди разлетелись как кегли. Поняв, что натворил непоправимое, парень спешно скрылся. Теперь ему грозит уголовное дело за покушение на убийство.

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Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Подросток на авто въехал в толпу участников массовой драки у ночного клуба

Как сообщает СУ СКР по Иркутской области, инцидент произошел утром 19 июля у ночного клуба на улице Байкальской. Между несколькими молодыми людьми вспыхнула ссора, которая переросла в массовую драку. В ходе конфликта 17-летний фигурант сел за руль автомобиля и наехал на нескольких человек. Один из пострадавших оказался под колесами машины — водитель переехал его и скрылся. Пострадавшему 19-летнему иркутянину потребовалась медицинская помощь.

Полиция организовала проверку и поиск подростка на автомобиле. Оперативно юноша был взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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