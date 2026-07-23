Пьяный мужчина избил соседа лопатой и сжег его автомобиль

В Калачинском районе мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил настоящий террор: сначала ударил старшего коллегу за отказ дать зажигалку, затем избил живущего по соседству пенсионера штыковой лопатой. И закончил погром поджогом его автомобиля.

Как сообщает Калачинский городской суд Омской области, уголовное дело в отношении местного жителя принято к производству. По версии следствия, инцидент начался на местном зернотоке, где фигурант в состоянии опьянения потребовал у 20-летнего коллеги зажигалку.

Получив отказ, он нанес мужчине удар в лицо — говоря юридическим языком, причинив легкий вред здоровью. Затем, вспомнив какие-то старые обиды, он взял штыковую лопату и направился к дому соседа. Там он жестоко избил пожилого мужчину по голове и телу — нанеся травмы средней степени тяжести, как значится в протоколе.

После физической расправы над пенсионером нападавший разбил стекла в его автомобиле, облил салон бензином и поджег. Иномарка сгорела дотла. Против калачинца возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. Открытое судебное заседание назначено на 5 августа.