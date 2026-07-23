Пикапер-аферист обманывал женщин на автобарахолках, брал деньги в долг и исчезал

На крючок афериста попадались зрелые, состоявшиеся женщины, желавшие купить или продать автомобиль. 160-килограммовый обольститель с ивановским говором втирался в доверие, ухаживал, помогал по дому. А в итоге оставил за собой шлейф разбитых сердец и пустых кошельков.

Как сообщает канал Mash, 44-летний житель Подмосковья искал одиноких женщин на онлайн-барахолках. Он предлагал помощь с покупкой или продажей машины, а затем втирался в доверие: дарил цветы, ухаживал, создавал образ простого и надежного мужчины. Жертвы, как и предполагалось, попадались на его уловки. Когда доверие было завоевано, он просил деньги — конечно же, в долг, обещая вернуть с процентами. Или уговаривал взять кредит — вариант крайний, но жулик не брезговал и им. Одна из охмуренных женщин оформила на себя почти 400 тысяч рублей.

Аферист крутил несколько романов одновременно, а когда его схема вскрылась, одна их обольщенных дам нашла второй мобильник ухажера и предупредила другую «коллегу по несчастью» — он исчез. В числе пострадавших, впрочем, оказались и мужчины — в их случае мошенник становился отзывчивым другом.

Как стало известно, подмосковный лжец был дважды судим за мошенничество, и сейчас полиция разыскивает его по новому уголовному делу, которое было заведено по заявлению одной из жертв.