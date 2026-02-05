Не козел я вовсе: салат и еще 4 продукта, которые обязательно должен есть мужчина

Потому что это все про энергию, выносливость, ясную голову и эффектное отражение в зеркале — для этого есть категория продуктов, которые работают как базовая комплектация. О том, что именно и почему должно быть в тарелке настоящего мужчины, рассказала нутрициолог Елена Мухина.

Мы усердно вкушали первое-второе и компот по заветам любимой бабушки, и вот теперь выросло, что выросло. И эту груду мышц (надеемся, это ваш случай) в сочетании с блистательным мозгом (мы ведь не ошиблись?) нужно кормить не абы как, а полезно — и, желательно, еще и вкусно.

ЯЙЦА — БЫСТРЫЙ АПГРЕЙД ДЛЯ МОЗГА И МЫШЦ

Тут полная почти полная таблица аминокислот, идеальный баланс белка, жиров и микроэлементов.

— Они поддерживают мышечную массу, концентрацию и уровень энергии. Плюс холин, который нужен мозгу любого труженика интеллектуальной нивы, а не только бодибилдерам.

Вареные, жареные, в омлете — форма не так важна, как регулярность. Количество — до пяти штук. По последним данным, на уровень холестерина это никак не влияет, — объясняет эксперт.

ЖИРНАЯ РЫБА — ЗАЩИТА ОТ УСТАЛОСТИ

Лосось, скумбрия или сардины — это про омега-3, которые помогают сосудам, сердцу и нервной системе. И той части тела, про которую все всё понимают, но вслух в приличном обществе не говорят.

Мужчины часто недооценивают влияние питания на настроение (в том числе, которое необходимо для горизонтальной плоскости), а зря: жирная рыба снижает фоновую раздражительность и поддерживает выносливость. Два-три раза в неделю — необходимый минимум, но если получается чаще, организм вас только порадует.

Фото: Toa Heftiba/unsplash.com

ГОВЯДИНА ИЛИ ПЕЧЕНЬ — ТОПЛИВО ДЛЯ СИЛЫ

Красное мясо и субпродукты — один из лучших источников железа, цинка и витаминов группы B, это понимали еще первые охотники на мамонтов. Хороший стейк напрямую влияет на уровень энергии, восстановление после тренировок и общее ощущение себя если не суперменом, то просто человеком в тонусе. Главное — есть именно чистые продукты, копченые колбаски под пенные напитки немного из другой оперы.

ОРЕХИ И СЕМЕНА — ИСТОЧНИК РЕСУРСА

Горсть орехов в день — это жиры для гормонального баланса, магний для нервной системы и чувство сытости без тяжести за счет пищевых волокон. — Они поддерживают концентрацию внимания в течение дня, орехами можно быстро перекусить на ходу.

Только помните, что это добавка, а не замена полноценного обеда. И выбирайте просто орехи, без шоколада и прочей глазури. В идеале — просто сушеные, без обжарки, — советует врач.

Фото: NordWood Themes/unsplash.com

ОВОЩИ ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЕ

Брокколи, шпинат, руккола, зеленая фасоль — считается, что это что-то на языке фитоняшек, но именно они закрывают вопрос с витаминами, клетчаткой и восстановлением организма после тяжелых трудовых будней.

Они помогают пищеварению, поддерживают иммунитет и делают рацион более сбалансированным. Словом, любить вы их совершенно не обязаны, но видеть их на тарелке каждый день — исключительно желательно.