Не козел я вовсе: салат и еще 4 продукта, которые обязательно должен есть мужчина

ЯЙЦА — БЫСТРЫЙ АПГРЕЙД ДЛЯ МОЗГА И МЫШЦ
Тут полная почти полная таблица аминокислот, идеальный баланс белка, жиров и микроэлементов.
— Они поддерживают мышечную массу, концентрацию и уровень энергии. Плюс холин, который нужен мозгу любого труженика интеллектуальной нивы, а не только бодибилдерам.
Вареные, жареные, в омлете — форма не так важна, как регулярность. Количество — до пяти штук. По последним данным, на уровень холестерина это никак не влияет, — объясняет эксперт.
ЖИРНАЯ РЫБА — ЗАЩИТА ОТ УСТАЛОСТИ
Лосось, скумбрия или сардины — это про омега-3, которые помогают сосудам, сердцу и нервной системе. И той части тела, про которую все всё понимают, но вслух в приличном обществе не говорят.
Мужчины часто недооценивают влияние питания на настроение (в том числе, которое необходимо для горизонтальной плоскости), а зря: жирная рыба снижает фоновую раздражительность и поддерживает выносливость. Два-три раза в неделю — необходимый минимум, но если получается чаще, организм вас только порадует.
ГОВЯДИНА ИЛИ ПЕЧЕНЬ — ТОПЛИВО ДЛЯ СИЛЫ
Красное мясо и субпродукты — один из лучших источников железа, цинка и витаминов группы B, это понимали еще первые охотники на мамонтов. Хороший стейк напрямую влияет на уровень энергии, восстановление после тренировок и общее ощущение себя если не суперменом, то просто человеком в тонусе. Главное — есть именно чистые продукты, копченые колбаски под пенные напитки немного из другой оперы.
ОРЕХИ И СЕМЕНА — ИСТОЧНИК РЕСУРСА
Горсть орехов в день — это жиры для гормонального баланса, магний для нервной системы и чувство сытости без тяжести за счет пищевых волокон. — Они поддерживают концентрацию внимания в течение дня, орехами можно быстро перекусить на ходу.
Только помните, что это добавка, а не замена полноценного обеда. И выбирайте просто орехи, без шоколада и прочей глазури. В идеале — просто сушеные, без обжарки, — советует врач.
ОВОЩИ ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЕ
Брокколи, шпинат, руккола, зеленая фасоль — считается, что это что-то на языке фитоняшек, но именно они закрывают вопрос с витаминами, клетчаткой и восстановлением организма после тяжелых трудовых будней.
Они помогают пищеварению, поддерживают иммунитет и делают рацион более сбалансированным. Словом, любить вы их совершенно не обязаны, но видеть их на тарелке каждый день — исключительно желательно.