Живее, еще живее: 5 стрижек, которые будут популярны у мужчин в этом году

Удивительно, почему считается, что мужчин стричь легче и проще? Это на длинных прядях возможны допущения в пару миллиметров туда-обратно, а на коротких огрехи просто бросаются в глаза. К слову, слишком аккуратные формы уже не актуальны, на первый план выходит текстура, подвижность и ощущение дорогой небрежности в прическе. Стилист Евгения Куклина рассказала, что сейчас в трендах у виртуозов барбер-шопов.

ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ КРОП

Это значит — коротко, но не плоско. Главная фишка — живая рваная мастерскими филировками текстура сверху и мягкий фейд по бокам. «Такая стрижка выглядит аккуратно, но не стерильно, как у скучных представителей офисного планктона. Подходит тем, кто не готов тратить много времени на укладку, но хочет выглядеть современно. Достаточно матовой пасты или спрея с морской солью — справится даже тот, что от души презирает все эти ухищрения», — говорит мастер.

СОВРЕМЕННЫЙ МАЛЛЕТ

Сложно сказать, хорошо это или наоборот, но он окончательно вернулся — к счастью, без впадения в карикатурное ретро. Современный маллет мягче, короче и гораздо больше подходит даже гражданам корпулентным, купечески солидным. Объем и длина оставляются сзади, но линии сглажены, переходы чистые. Эту стрижку по некоей загадочной причине любят в креативной индустрии и фэшн-среде.А вы уж решайте сами, нравится она вам — или надоела еще со времен далеких 80-х.

КЛАССИКА СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ

Это один из самых востребованных запросов мужчин. Тут все просто и понятно: волосы укладываются назад или вбок, создавая эффект расслабленной элегантности, ничего не нужно поливать лаком, укладывать феном и слишком усердствовать. «Вдохновение ловим на образах актеров и моделей, стрижка работает особенно хорошо на густых и слегка волнистых волосах. А как прекрасно она дружит с сединой!», — подчеркивает стилист.

МЯГКИЙ АНДЕРКАТ

Отличная новость для тех, кто упорно не желает расставаться с милым сердцу андеркатом. Он никуда не делся, но стал деликатнее — контраст между верхом и боками уменьшился, линии смягчились. Это уже не хипстерская, а более зрелая и спокойная версия, она хорошо сочетается с классическим гардеробом и деловым стилем. Ну и с бородой тоже.

ПОЧТИ НАГОЛО 2.0

Минимализм снова в моде, но даже ультракороткая длина теперь требует другого подхода, чтобы не выглядеть так, словно вы застряли в версии себя тридцатилетней давности. Нынешнее «почти под ноль» носят с легким градиентом снизу вверх, четко очерченной окантовкой по линии роста и иногда с высветлением или платиновым тоном. Если волосы уже и без того седые, то сединут можно подчеркнуть легкой тонировкой — брутально и свежо.