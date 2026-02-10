Право на лево: почему мужчинам стоит удержаться от измены

Логика тут простая: мол, если есть возможности, значит надо брать. Кино, реклама, даже дружеские разговоры часто романтизируют параллельные романы, подавая их как доказательство харизмы и статуса. Но в реальности эта медаль за подвиги куда тяжелее, чем кажется на старте. Измена почти никогда не проходит бесследно — ни для отношений, ни для психики и репутации самого мужчины. И если смотреть не на короткую вспышку приятных страстей, а на длинную дистанцию, причин держать себя в руках оказывается гораздо больше, чем принято думать. Психолог Марат Вахитов рассказал, в чем тут дело.

Репутация — валюта, которая дорожает с возрастом. В молодости кажется, что личная жизнь — дело сугубо частное. Ага, конечно, плавали, знаем: на практике слухи, скрины, сторис и пересказы друзей живут дольше любых отношений. Мир тесный, а деловая, социальная и даже дружеская среда пересекается порой сильнее, чем хотелось бы. В одном месте громко испортишь воздух — в другом говорят.

— Мужчина, который умеет держать слово и границы, в долгой перспективе выигрывает — и в работе, и в партнерстве, и в дружбе. Репутация надежности сегодня ценится выше харизмы плейбоя. Потому что первая открывает двери, а вторая — чаще их закрывает, притом оставляет неприятное послевкусие от истории, — объясняет эксперт.

ИЗМЕНА ВСЕГДА УСЛОЖНЯЕТ ЖИЗНЬ

Секретные чаты, две параллельные реальности, логистика встреч, вранье на автомате. То, что сначала кажется острым приключением, довольно быстро превращается в управленческий ад, а оно вам надо, когда стресс и без того зашкаливает ежедневно? Психика не любит двойных конструкций. На фоне постоянного контроля и тревоги падает концентрация, растет раздражительность, страдают работа и здоровье. В какой-то момент мужчина понимает: вместо ожидаемых плюшек и ресурса получил минус по всем фронтам. Такое себе удовольствие.

Фото: Romina Ahmadpour/unsplash.com

УДАР ПО САМООЦЕНКЕ

Исторически в нашем прекрасном патриархальном мире стремление осчастливить как можно большее количество прелестниц подается как подтверждение мужской силы. Но психологически это вообще-то не так.

— Когда слова расходятся с действиями, самооценка проседает. Мужчина начинает меньше уважать собственные решения, а это считывается окружающими быстрее, чем кажется. Уверенность строится на цельности личности и внутреннем ощущении гармонии, а не на количестве интриг, — подчеркивает психолог.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЛИВ

Отношения — это всегда обмен вниманием, эмоциями, временем, деньгами, в конце концов. Две параллельные связи — двойной расход всего на свете. И речь не только о финансах. Фокус распыляется, цели размываются, ресурс уходит в драму и пошлое выяснение отношений. При игре в долгую это бьет по амбициям сильнее, чем любой кризис. Мужчины, которые держат курс, обычно берегут энергию, а не раздают ее эпизодическим историям, особенно таких, которые «ни на жизнь, ни на смерть, ни на несколько фраз».

Фото: Pablo Heimplatz/unsplash.com

ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА

Самый ироничный момент: измена возвращается бумерангом, карма, зараза такая, не дремлет. Не обязательно буквально, но всегда по принципу зеркала. Теряется доверие — даже в новых отношениях, появляется подозрительность, ревность, потребность в контроле.

Мужчина, который сам нарушал границы, хуже чувствует безопасность рядом с женщиной. Ну просто потому, что знает, как это устроено изнутри. В итоге измена, задуманная как способ взять больше наслаждения и обычного человеческого счастья (иначе для чего все эти нелепые телодвижения?), оборачивается дефицитом спокойствия и стабильности.