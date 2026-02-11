Какие витамины пора принимать мужчинам уже сегодня, если не хочется уснуть за рулем

Всем знаком режим «автопилота»: проснулся, поехал, поработал, вернулся — и где-то между вторым литром кофе и вечерним скроллом соцсетей приходит осознание, что жизнь проходит мимо. А энергии ее жить, полноценно и радостно — ноль.

Эксперт объяснил, как избавиться от хронической усталости и вернуть вкус к жизни

Витамины в такой ситуации, конечно, не заменят полноценного сна и вожделенного отпуска (хотя в конце зимы хочется просто укрыться с головой одеялом, и чтобы не кантовали). Но могут заметно подзарядить севшие батарейки, вернуть фокус и выносливость. Терапевт Евгений Митрюхин рассказал, с чего конкретно имеет смысл начинать, если хочется перестать жить в режиме «поднимите мне веки».

ВИТАМИН D ДЛЯ ИММУНИТЕТА

Большинство мужчин живут в хроническом дефиците витамина D, особенно если солнце видят в основном через лобовое стекло четырехколесного друга.

— А это не только иммунитет, но и уровень тестостерона, энергия, мотивация. Когда возникает дефицит, даже долгий и прекрасный сон не дает ощущения бодрости. Добавка же часто возвращает ту самую базовую включенность, без которой ни спорт, ни работа не в радость (не говоря уже о прочих гипотетических удовольствиях), — объясняет эксперт.

МАГНИЙ ОТ НЕРВОВ

Если день начинается с потрясающих во всех смыслах новостей и заканчивается сильно заполночь головной болью от висящих дедлайнов и косяков подрядчиков, магний нужен как страховка. Он снижает уровень стресса, улучшает качество сна, убирает мышечные зажимы. И да, именно он часто решает проблему, когда спать хочется просто невыносимо, но в глаза будто спички вставили.

Фото: Volodymyr Hryshchenko/unsplash.com

ТОПЛИВО ДЛЯ МОЗГА

B-комплекс — это про концентрацию, скорость реакции и устойчивость к нагрузкам. Дефицит проявляется банально: отвратительная серая кожа, ранние залысины, ломкие ногти, рассеянность, туман в голове, раздражительность.

— Проще говоря, когда задачи есть, а ресурса на их решение нет. Добавки группы B помогают нервной системе перерабатывать стресс, а не копить его, — рассказывает врач.

ДЛЯ ЯСНОЙ ГОЛОВЫ И КРЕПКИХ СОСУДОВ

Омега-3 — это инвестиция в долгую дистанцию, тут ведь точно нет поклонников «Клуба 27». Пилюли с восхитительным ароматом рыбьего жира улучшают работу мозга, поддерживают сердце и сосуды, снижают воспаление. На практике это выражается в более стабильной энергии, лучшей выносливости и меньшем ощущении разбитости к концу дня.

ДЛЯ МУЖСКОГО БАЛАНСА

Цинк редко обсуждают, но именно он завязан на тестостерон, либидо, иммунитет и восстановление после нагрузок. Его дефицит — это когда впахиваете в зале по-взрослому и до седьмого пота, а прогресса нет, когда энергия скачет, а мотивация проседает. Восполнение уровня часто дает заметный апгрейд общего тонуса.