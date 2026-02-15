Новый силуэт: куртки, которые автолюбителям стоит примерить этой весной

Прекрасно, что у вас есть ваша обожаемая косуха, в которой вы еще в юности вытворяли такое на концерте «КиШ», что лучше не вспоминать. Похвально, что вы в нее вмещаетесь, хотя и не без труда — и вообще относитесь к вещам трепетно и верно — но, наверное, пора посмотреть, что несет грядущий сезон, чтобы обновить гардероб. Силуэт, длина, фактура, ворот считываются мгновенно, поэтому все детали нужно учесть. Стилист Маша Ведерникова рассказала о куртках, которые сейчас формируют модную мужскую повестку: от подиума до городских улиц.

БОМБЕР

Эта удобная и вполне универсальная куртка, кажется, никуда из моды особо и не уходила. Но в этом сезоне бомбер стал несколько короче, плотнее по посадке, с акцентом на плечи и четкую линию талии.

— Носить его предлагается не только с худи, но и с рубашками, трикотажем, даже с костюмными брюками (да, прямо со стрелками) — только постарайтесь тогда выбирать не совсем уж спортивную модель, — говорит эксперт.

ЗАМША

Сложно представить что-то более традиционное, ведь это главный тактильный и благородный материал мужской весны. Из цветов хороши не только классический табак, но и графит, кэмел, олива, пыльный синий. Такая куртка автоматически добавляет образу дорогого звучания — и прекрасно смотрится с денимом, светлыми брюками, трикотажем. Важный нюанс — нынче актуален минимализм в деталях, так что присматривайте модель без лишних карманов и декора.

НА РАБОТУ

Карго-эстетика, популярная в нулевых, не уходит, а тихонько себе эволюционирует. Весной она проявляется через плотные хлопковые куртки с контрастной строчкой, утилитарной фурнитурой и с накладными карманами — кстати, в них чудесно помещаются миллион полезных мелочей.

— Носят их уже не только с грубыми ботинками, а и с лоферами, и с минималистичными кедами. Контраст трендового верха и аккуратного низа делает образ сложнее, если вас интересует такой нюанс восприятия вас другими, — подчеркивает стилист.

Фото: Francisco Gonzalez/unsplash.com

КУРТКА ЛЕТЧИКА

Все мы знаем, как коварны мартовские дни в наших широтах — вроде солнце светит вовсю, а ветер обжигает ледяным дыханием. В таких ситуациях пригодятся облегченные модели куртки летчика: тонкая наппа или мягкая овчина, матовая фактура. Актуальны прямые силуэты — такая куртка вполне себе работает как альтернатива пиджаку: ее можно накинуть и на футболку, и на сорочку, и на тонкий джемпер.

ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ВЕТРОВКА

Горпкор тоже никуда не делся из трендов, но стал аккуратнее, чем представляли себе ветераны «грушинки». Ветровки теперь выглядят не так чтобы походно, они все больше становятся гармоничной частью функционального городского гардероба. Там у нас — чистые цвета, матовые мембраны, лаконичные молнии и прочая фурнитура. Их носят с джинсами, классическими брюками, трикотажем, иногда даже с костюмом.