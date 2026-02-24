Руки в ноги: что на самом деле стоит знать о мужском маникюре и педикюре

Сегодня мужской маникюр такая же базовая часть ухода за собой, как стрижка или хороший крем от морщин под глазами. Даже без скидки на все нарративы про новую мужественность, ухоженные руки и стопы (вместе с ногтями, конечно) — это просто элемент приличного внешнего вида. Один из нескольких. И, что еще очень важно, это вовсе не про украшательство или самолюбование — скорее, это история про комфорт, гигиену и обычный здравый смысл. Рассказываем, на что важно обратить внимание прежде всего.

Еще лет десять назад разговор на эту тему могли счесть непристойным

ДЕЛОВОЙ ИМИДЖ

Руки — один из самых видимых инструментов коммуникации. После глаз и лица, конечно — за ним как раз порой достаточно специального ухода по истинно мужскому принципу — следить, чтобы по нему били пореже. И дело не только в рукопожатиях: телефон правильной модели, документы, клавиатура, бокал, плечо красивой брюнетки — в любой ситуации руки находятся в поле зрения.

Аккуратные ногти, чистая кожа, отсутствие заусенцев — это просто норма. Мужской маникюр в классическом виде почти незаметен: короткая длина, ровная форма, матовая поверхность ногтя без блеска. Про обкусывание ногтей, пожалуй, не станем уточнять, тут все давно выросли из детсадовской привычки, да?

ВОПРОС ФИЗИКИ

Со стопами все еще прозаичнее. Нагрузка на них колоссальная — вес тела, ношение обуви (иногда еще и неправильно подобранной), разные там активности. При этом, как ни странно, уход минимальный или отсутствует вовсе. А за состоянием резины вашей машины вы же следите, наверное?

Фото: Kaylee Stoll/unsplash.com

Если весь уход сводится к «стричь ногти, когда они начали стучать по полу», то ничего удивительного, что появляются трещины, натоптыши, деформация ногтей, дискомфорт при ходьбе. Педикюр в мужском формате — это, прежде всего, обработка кожи, профилактика вросших ногтей и поддержание базовой гигиены. А если вы до сих пор не понимаете масштаба возможных проблем — погуглите картинки того же грибка, только не делайте этого сразу после обеда. Мы предупредили.

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ, КАК ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Мужской уход строится на незаметности. Никакого декоративного слоя по умолчанию не предполагается, так что можете не переживать, что вас немедленно отнесут в класс таких жеманных, скажем мягко, чудаков, которые вовсе не вы.

Максимум, что носят нормальные парни — прозрачное защитное покрытие, если ногти ломкие или слоятся. Цвет — это уже выход на тонкий лед, это уже вопрос личного стиля и среды. В креативных индустриях он давно не вызывает обморока ни у кого. В консервативных — считается избыточным. Но тут уж на цвет и вкус фломастеры разные, как ни крути.

Фото: Stefan Lehner/unsplash.com

САЛОН ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ УХОД

Домашний маникюр возможен, если у вас есть минимальный навык и аккуратность. Но в реальности большинство мужчин либо откладывают процедуру, либо делают ее травматично и, уж извините, просто некрасиво.

Салон в этом смысле — вопрос не роскоши, а эффективности. Вы же костюм покупаете готовый (ну или там шьете на заказ), а не корпите над швейной машинкой? Тут, в принципе, то же самое — час времени у профессионала своего дела раз в месяц успешно закрывает все задачи.