Дарите женщинам цветы: подарки, которые хороши не только 8 марта

У многих мужчин существует довольно четкий и понятный календарь подарков: Новый год, день рождения, 8-е марта. Ладно, иногда годовщина свадьбы — если о ней напомнили словами через рот заранее, в лоб, громко и несколько раз. С мужской точки зрения логика безупречная: есть дата — есть подарок. Нет даты — о чем вообще разговор, жизнь идет своим чередом, дел и так много.

Проблема в том, что в женской психологии этот календарь выглядит немного иначе. Подарок, который появляется только в официальные праздники, воспринимается не как жест внимания действительно влюбленного мужчины, а как выполнение культурного регламента. Примерно так же, как поздравление коллег в общем чате. Приятно, спасибо, но пальто явно не то. Именно поэтому мужчины, которые иногда приносят цветы или маленькие подарки безо всякого повода, внезапно начинают выглядеть людьми с эмпатией и редкой эмоциональной интуицией. Психолог Марат Вахитов рассказал, почему так происходит.

ПОЧЕМУ КАЛЕНДАРНЫЕ ПОДАРКИ БЫСТРО ОБЕСЦЕНИВАЮТСЯ

Любой, даже самый хороший ритуал со временем начинает восприниматься исключительно на автомате. Красный день календаря — вот он подарок, получается как бы такой рефлекс собаки Павлова. В хорошем смысле, но тем не менее. Эмоция при этом становится предсказуемой — никто не удивлен, никто не застигнут врасплох, «подвиг запланирован с 8 до 10 утра, прямо перед разгоном облаков».

А вот когда нежданный и негаданный подарок появляется в самый обычный день — например, после работы в какую-нибудь там среду — он сразу меняет масштаб события. Потому что возникает ощущение: человек сделал это не потому, что «так принято», а потому что сам захотел. Еще раз: этот конкретный мужчина подумал, как бы ему сделать приятно этой конкретно женщине. Сам захотел — и сам сделал. Согласитесь, совершенно иное ощущение себя и своего места в картине мира?

МУЖСКАЯ ОШИБКА: ДУМАТЬ, ЧТО ГЛАВНОЕ — ЦЕНА

Мужчины часто подходят к подаркам как к инвестиции: чем дороже вещь, тем сильнее должен быть эффект. Но в реальности работает совсем другой механизм (если только это не культовая сумка «Биркин», например). Женщина почти всегда пытается понять, почему выбрали именно этот подарок.

«Если подарок выглядит случайным — например, купленным в последний момент букетом и стандартным золотым колечком с неубедительным количеством карат, его воспринимают как формальность. Зато маленькая вещь, в которой читается искреннее внимание, работает почти магически. Книга, о которой она недавно говорила, украшение в стиле, который она носит, флакон духов, который она однажды попробовала в магазине — и рассказала вам о нем взахлеб. Это как бы мелочи, но именно они создают ощущение: мужчина слушает, я ему важна», — утверждает эксперт.

ПОЧЕМУ СЮРПРИЗЫ ДЕЙСТВУЮТ ТАК ХОРОШО

Есть простой психологический механизм: человек намного сильнее запоминает события, которые происходят неожиданно. «Поэтому дорогой подарок на день рождения может порадовать, но через неделю он станет частью привычной реальности. А вот небольшой подарок без всякого повода может отпечататься в памяти на годы, в такие моменты включается детская эмоция сюрприза — именно она, при прочих равных, делает отношения живыми, теплыми, искрящимися», — говорит психолог.

КАКИЕ ПОДАРКИ ПОЧТИ НИКОГДА НЕ РАБОТАЮТ

Есть и категория вещей, которые мужчины дарят с лучшими намерениями, но которые почти всегда производят странное впечатление — мягко так говоря. Это подарки из категории «все в дом, все в дом». Сковородки, кухонные приборы, пылесосы — вот это вот все. Даже если техника дорогая и современная, и ваша дражайшая половина охотно соглашалась, что в хозяйстве они прямо очень нужны.

Проблема не в самой вещи. Проблема в том, что такой подарок воспринимается как апгрейд бытовой инфраструктуры — вашей, кстати, общей. А вы же вроде хотите порадовать только женщину, да? Так что, если уж смотреть в эту сторону, дарите модную LED-маску или какой-то навороченный бьюти-гаджет, например (такое нужно почти всякой современной женщине, можете не благодарить).