В Авито Авто сообщили о запуске новой технологии для анализа клиентских коммуникаций

В пресс-службе компании рассказали о запуске ИИ-технологии на основе большой языковой модели A-Vibe, которая анализирует данные из разговоров дилеров с потенциальными клиентами. В пресс-релизе отмечается, что система оценивает уровень заинтересованности покупателей, выявляет упущенные возможности и дает дилерам рекомендации по улучшению коммуникации. По данным сервиса, до 34% сделок срываются из-за ошибок в общении — нейросеть решает эту проблему, анализируя звонки и подсказывая, как вернуть клиента с персональным предложением.

Новая технология обучена на обезличенных записях реальных диалогов и профессиональной терминологии, что позволяет точно распознавать смысл бесед и их контекст. Это дает системе возможность оценивать качество коммуникации и предлагать конкретные способы ее улучшения для повышения эффективности продаж.

«Технология работает по алгоритму: система автоматически преобразует запись разговора в текст, затем нейросеть проводит анализ диалога. Она оценивает интонации, ключевые фразы и маркеры заинтересованности клиента, проверяет, все ли обязательные этапы беседы соблюдены менеджером — предложение тест-драйва, назначение встречи или фиксация следующих шагов. На основе этого система определяет уровень готовности клиента к покупке и ранжирует диалоги, выделяя контакты, требующие оперативного ответа, затем формирует персонализированные рекомендации: указывает на упущенные возможности, подсказывает, на чем сделать акцент, и как повысить шансы на успешное завершение сделки», отметили в пресс-службе.

«Модель формирует детальный отчет всего за 30 секунд — это в 10 раз быстрее, чем в среднем занимает ручной анализ звонка. Дилеры могут проверить качество работы модели: часть звонков отбирается на проверку вручную, что позволяет обучать систему на новых примерах и повысить ее качество», — отметил Артур Щеглов, технический директор Авито Авто.