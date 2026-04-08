Новое в подготовке водителей в России: от теории к технологической грамотности

Система подготовки водителей в России постепенно выходит за рамки базового обучения правилам дорожного движения. Сегодня всё больше внимания уделяется не только вождению, но и пониманию устройства автомобиля, принципов его работы и ответственности на дороге. Формируется новое поколение автомобилистов — более осознанных и технически грамотных.

Примером такой работы стала образовательная программа, реализуемая ЛУКОЙЛ совместно с Всероссийским обществом автомобилистов с 2021 года и направленная на повышение уровня подготовки водителей и развитие культуры безопасного вождения. Ключевым элементом стал проект «Академия ЛУКОЙЛ для будущих водителей», охвативший более 46 тысяч учащихся из более чем 140 автошкол в 38 регионах страны. Будущие водители изучают не только основы управления автомобилем, но и получают знания об устройстве двигателя, системе смазки и принципах подбора технических жидкостей. Эксплуатация и обслуживание современного автомобиля требует большего понимания технических процессов. Водитель с такими знаниями способен не только продлить срок службы автомобиля, но и повысить безопасность его эксплуатации.

Значительное внимание уделяется формированию культуры поведения на дороге с раннего возраста. При сотрудничестве с профильными организациями и медиа реализуются образовательные и просветительские инициативы для детей и подростков. Так, при поддержке газеты «Добрая Дорога Детства» проведен всероссийский конкурс рисунков «Сказки без опаски». Проект направлен на развитие у детей понимания правил дорожного движения через творческие форматы.