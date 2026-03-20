Гарантия производителя: как работает новый сервис Авито при покупке запчастей

Самостоятельная покупка запчастей — навык, который сейчас осваивают все больше российских автовладельцев. Площадок, где можно заказать компоненты, — множество, но нужно еще уметь выбрать запчасть. Особенно в нынешних условиях, когда на рынке множество брендов, в том числе не имеющих в России собственного представительства. Зато вопрос гарантии может «закрыть» торговая площадка.

Авито, один из крупнейших игроков на этом рынке, предложил свое решение, как помочь покупателю в вопросах гарантии на запчасти.

Возможность приобрести запчасть с гарантией — одно из ключевых требований покупателей (недавние опросы, проведенные Авито, показали — отсутствие гарантии для 35% респондентов становится барьером для принятия решения о покупке запчастей на этой площадке). И очевидно, почему: механизм реализации гарантий бывает зачастую неясен даже для «оригинальных» запчастей, не говоря о тех, где такой отметки нет.

Покупатель физически не может оценить, что покупает, до момента поставки самой детали и к тому же разобщен с изначальным поставщиком или продавцом. Но «дотянуться» до всех звеньев цепочки, выстроить коммуникацию с продавцом и наладить механизм гарантии может помочь сама площадка. На Авито этот механизм называется именно так — гарантия производителя.

Первый этап — проверка поставщиков: на данный момент проверены поставщики и продавцы по более чем 150 брендам. Площадка удостоверяется в правдивости сведений производителей, продавцов и подтверждает официальную гарантию на запчасти. Иными словами, у конкретного профессионального продавца на Авито запчасти являются подлинными, соответствуют заявленному бренду, а гарантия, которую объявляет производитель, работает. Алгоритмы проверки на этот счет — в том числе и с обращением к зарубежным поставщикам, чаще всего в КНР — уже отработаны.

Те продавцы, которые прошли проверку, получают специальную отметку от Авито: «Гарантия производителя». Покупатель, который хочет выбрать надежного поставщика, может ограничиться в поиске только теми поставщиками, которые имеют эту отметку. Такой бейдж означает, что вся цепочка закупок валидирована и проверена площадкой.

Условия гарантии в каждом случае разные — они зависят от конкретного производителя или поставщика. Но они в любом случае прозрачны для покупателя: в каждом объявлении с отметкой «Гарантия производителя» есть отдельная вкладка с точными условиями этой гарантии. На этой же страничке приведены подробные инструкции — они позволят обменять деталь или оформить возврат денег, если что-то пошло не так.

— Проверил этот механизм на тормозных суппортах к пятилетнему «китайцу», — рассказывает специалист по вторичному авторынку Алексей Островский. — Однозначного соответствия по VIN у многих китайских брендов нет, поэтому заказываешь всегда немножко «кота в мешке». Здесь метка «гарантия производителя» очень в тему: во многих случаях условия гарантии позволяют обменять деталь, если упаковка вскрыта, а на машину запчасть не подошла. Механизм сработал, обменять удалось.

Еще один случай, где при покупке запчастей просто необходима гарантия, — хрупкие агрегаты (например, турбины) и стекла, добавляет Островский. Без механизма гарантии на плечи покупателя ложатся фактически функции следователя: нужно понять, пострадал товар на складе или в процессе доставки. Причем продавец, разумеется, утверждает, что при отправке все было нормально. В случае «сквозной» гарантии производителя (такой, как на Авито с соответствующей отметкой) — расследование не забота продавца: он сможет обменять или сдать товар вне зависимости от того, где он пострадал.

— Это очень хорошо работает с поставкой новых контрактных двигателей из Китая, — продолжает эксперт. — Иногда случается, что у производителя двигатели хранятся долго, год и больше, и возникают складские дефекты от некорректной консервации. Поэтому здесь нужно иметь четко работающий механизм, как в случае чего вернуть деньги.

Таким образом, бейдж «Гарантия производителя» создает на Авито своего рода защищенный контур — в нем покупатель (как механик, так и автовладелец — многие сервисы сейчас просят клиентов самостоятельно покупать детали) может выбирать только из числа проверенных поставщиков, которые отвечают не перед одним только покупателем, но и перед всей площадкой. Именно так и работает современная цифровая торговля: посредник, он же агрегатор, достаточно силен, чтобы дисциплинировать продавцов, и достаточно масштабен, чтобы покупателю всегда было к кому обратиться с вопросами и претензиями. В результате защита торговли оказывается намного эффективнее и безопаснее, чем при контактах напрямую. Даже если между продавцом и покупателем — расстояния, границы и языковые барьеры.

