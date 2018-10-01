Города Кубани поумнеют

Система «Умный город» объединяет в единую сеть внушительную часть дорожной инфраструктуры: светофоры, камеры, различные датчики и контролеры, которые работают в одном ритме и управляются современным электронными программами. С помощью этих интеллектуальных устройств можно прогнозировать и свести к минимуму автомобильные пробки, а также снизить аварийность. «Умными» хотят сделать не только на улицы краевой столицы, но и во все большие курортные города, такие как Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсе.