Камеры будут штрафовать по нескольку раз за одно нарушение

В прессу просочились подробности разрабатываемого властями алгоритма, по которому в самом ближайшем времени будет работать система автоматической фиксации машин, чьи владельцы не купили полис ОСАГО.
Максим Строкер

Система автоматического выставления штрафов гражданам, разъезжающим на машинах без ОСАГО, заработает в ноябре текущего года. Правда — только в Москве. И подключена к ней будет только одна единственная камера автоматической фиксации. Где это таинственное «око» — пока не известно. Во всяком случае, об этом написал «Коммерсант».

Подключить сразу все камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы к выписыванию штрафов за ОСАГО не представляется возможным, поскольку алгоритм проверки предполагает передачу данных от ЦОДД в ГИБДД, а потом в Российский союз страховщиков и опять в ГИБДД. Систему решено обкатать пока лишь на одной камере.

Причем, сколько раз машина без полиса проедет в поле ее действия, столько постановлений по статье 12.37 КоАП часть 2 (800 рублей штрафа) ее владельцу и будет выписано. Дело в том, что ранее ходили разговоры о том, что, якобы, за езду без ОСАГО нарушителю будут оформлять только одно постановление в день. Оказалось, что нет.

Заметим, что Москва лидирует среди всех регионов России по плотности камер автоматической фиксации на дорогах. А также отличается практически полным отсутствием нарушений по упомянутой выше ч. 2 ст. 12.37 КоАП.

Зато без ОСАГО массово ездят в других субъектах РФ — где страховщики стараются не продавать полисы: например, в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Адыгее, Буряти и ряде других регионов, как это выяснил недавно ОНФ.

Камер автоматической фиксации там мало, и никто не пытается штрафовать водителей в автоматическом режиме. Хотя по логике для тестового режима их хватило бы, что называется, «за глаза». Но несмотря на эти лежащие на поверхности доводы, власти предпочли «бороться» с нарушителями законодательства об ОСАГО не там, где это действительно нужно, а там, где это им удобнее делать.

А это не иначе, как профанация самой идеи автоматических штрафов за отсутствие полиса.

штрафы, видеофиксация, ОСАГО, ГИБДД
1 октября 2018
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