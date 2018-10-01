Камеры будут штрафовать по нескольку раз за одно нарушение

Система автоматического выставления штрафов гражданам, разъезжающим на машинах без ОСАГО, заработает в ноябре текущего года. Правда — только в Москве. И подключена к ней будет только одна единственная камера автоматической фиксации. Где это таинственное «око» — пока не известно. Во всяком случае, об этом написал «Коммерсант».

Подключить сразу все камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы к выписыванию штрафов за ОСАГО не представляется возможным, поскольку алгоритм проверки предполагает передачу данных от ЦОДД в ГИБДД, а потом в Российский союз страховщиков и опять в ГИБДД. Систему решено обкатать пока лишь на одной камере.

Причем, сколько раз машина без полиса проедет в поле ее действия, столько постановлений по статье 12.37 КоАП часть 2 (800 рублей штрафа) ее владельцу и будет выписано. Дело в том, что ранее ходили разговоры о том, что, якобы, за езду без ОСАГО нарушителю будут оформлять только одно постановление в день. Оказалось, что нет.