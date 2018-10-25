В Сочи выстроились многокилометровые очереди за бензином

27 населенных пунктов Туапсинского и Апшеронского районов Краснодарского края, а также ряда районов Сочи пострадали в результате сильного и затяжного дождя, прошедшего там 24 октября. Сообщается, что в районе Туапсе за шесть часов выпало 215 мм осадков — примерно шестая часть годовой нормы.

В результате случившегося паводка разрушен один из мостов трассы Джугба-Сочи и повреждены железнодорожные пути. Из-за этого прерван подвоз всех жизненно необходимых товаров. По этой причине на АЗС Сочи выстроились многокилометровые очереди массовые очереди. Автовладельцы в ожидании топливного дефицита и спешат запастись топливом для поездок и электрогенераторов. На ряде бензоколонок продажу бензина уже ограничили 20 литрами «в одни руки».