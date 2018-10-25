В Сочи выстроились многокилометровые очереди за бензином

Мощные ливневые дожди, обрушившиеся накануне на Краснодарский край, принесли катастрофические последствия для жителей Сочи. Город практически отрезан от остальной России.
Максим Строкер

27 населенных пунктов Туапсинского и Апшеронского районов Краснодарского края, а также ряда районов Сочи пострадали в результате сильного и затяжного дождя, прошедшего там 24 октября. Сообщается, что в районе Туапсе за шесть часов выпало 215 мм осадков — примерно шестая часть годовой нормы.

В результате случившегося паводка разрушен один из мостов трассы Джугба-Сочи и повреждены железнодорожные пути. Из-за этого прерван подвоз всех жизненно необходимых товаров. По этой причине на АЗС Сочи выстроились многокилометровые очереди массовые очереди. Автовладельцы в ожидании топливного дефицита и спешат запастись топливом для поездок и электрогенераторов. На ряде бензоколонок продажу бензина уже ограничили 20 литрами «в одни руки».

АЗС, бензин, ДТП, дизельное топливо
25 октября 2018
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