На дорогах появилось втрое больше патрульных экипажей, и это не ГИБДД

В задачи экипажей входят мониторинг ситуаций на проезжей части, оказание оперативной помощи гаишникам и — держите меня семеро! — водителям.

Например, помочь составить европротокол при незначительной аварии, оттранспортировать поврежденные машины с дороги. И да, бесплатно.

Впрочем, автомобили с зеленой окраской наши соотечественники воспринимают больше как угрозу для кармана, нежели помощь. Ведь «цоддовцы» заработали себе отнюдь не самую лучшую репутацию благодаря обилию незаконно выписанных штрафов.