На дорогах появилось втрое больше патрульных экипажей, и это не ГИБДД

Фото: ТАСС
Центр организации дорожного движения отрапортовал о расширении автопарка «Дорожного патруля». Число машин увеличилось в три раза. Причем не абы каких, а весьма солидных — Volkswagen Amarok и Ford Transit. Чем это аукнется водителям?
Мирон Горин

В задачи экипажей входят мониторинг ситуаций на проезжей части, оказание оперативной помощи гаишникам и — держите меня семеро! — водителям.

Например, помочь составить европротокол при незначительной аварии, оттранспортировать поврежденные машины с дороги. И да, бесплатно.

Впрочем, автомобили с зеленой окраской наши соотечественники воспринимают больше как угрозу для кармана, нежели помощь. Ведь «цоддовцы» заработали себе отнюдь не самую лучшую репутацию благодаря обилию незаконно выписанных штрафов.

ПДД, КоАП, эвакуаторы, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дорога, трасса, ГИБДД
29 января 2019
1007