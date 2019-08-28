Миллионы россиян поддерживают езду по платным дорогам в России

Безусловно, транспондер — более выгодный вариант при частом использовании платных участков дорог. А стоять в многочасовых пробках и чинить подвески своих авто после езды по остаткам асфальта наши соотечественники хотят все меньше.

К примеру, на популярном в сезон отпусков направлении М4 «Дон» в июне количество проездов выросло на 12,8%, а на трассе М11 «Москва-Санкт-Петербург» — почти на 200%!

– В результате гибкой тарифной политики, усовершенствования системы скидок и программы лояльности, расширения программы абонементов, развития цифровых сервисов в следующем сезоне мы ожидаем увеличение числа поездок от постоянных и новых пользователей, включая доли проездов, оплаченных с использованием T-Pass, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в компании «Автодор».

Гибкой тарифную политику, конечно, не назвать, но интерес моторизированных россиян к платным дорогам так или иначе говорит о платежеспособности населения. Что ж, остается только порадоваться. И за автовладельцев, и за дорожников.