ГИБДД выступила за повышение скорости на загородных трассах до 130 км/ч

Стоит напомнить, что об увеличении скоростного лимита на загородных трассах страны в «верхах» говорят уже не первый год. Вот и сейчас на межведомственном совещании в рамках международной выставки «Дорога-2019» эту идею обсудили глава ГИБДД Михаил Черников, первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, председатель правления «Автодор» Вячеслав Петушенко и глава Росавтодора Андрей Костюк.

Главный придорожный полицейский России согласился с предложением увеличить максимальную разрешенную скорость до 130 км/ч. Правда, пока лишь на платных магистралях и при условии соблюдения всех требований безопасности.

– С руководителем «Автодора», я думаю, в ближайшее время мы решим вопрос по платным дорогам, автострадам и будем постепенно доводить скорость до 130 км/ч, — заявил Михаил Черников.

Стоит добавить, что на ряде платных участков трасс уже установлен максимально допустимый скоростной лимит в 130 км/ч. А для обеспечения безопасности движения дорога имеет высшую техническую категорию, обязательный разделительный барьер между встречными направлениями, освещение и не менее двух полос в каждую сторону.