Большой тест «незамерзаек»: какие «омывайки» могут реально навредить автомобилю

Наши постоянные читатели знают, что портал «АвтоВзгляд» каждый год в начале осенне-зимнего сезона проводит специализированные тесты незамерзающих жидкостей, используемых для чистки стекол. Нынешний год не стал исключением и, не изменяя установившейся традиции, наши эксперты провели очередной осенний цикл испытаний различных «незамерзаек», результаты которого и предлагаем вашему вниманию.
Что проверяем
Основное внимание в наших регулярных тестах отведено оценке заявленных потребительских свойств данных продуктов. В частности, эксперты в обязательном порядке проверяют температуру замерзания жидкостей, а также оценивают воздействие каждого образца на поликарбонатное стекло, из которого делают головные фары большинства современных автомобилей.
Речь идет о так называемом тесте на поликарбонаты, по итогам которого эксперт дает ответ на вопрос: «Может ли та или иная незамерзайка, будучи залитой в бачок омывателя фар, повредить их в процессе распыления жидкости»?
Согласитесь, вопрос далеко не праздный, учитывая стоимость современных (особенно светодиодных) автомобильных головных блок-фар, которые при дефектах часто приходится менять в сборе.
А повреждения фар, как свидетельствует сервисная практика, возникают довольно часто, даже несмотря на то, что поликарбонат имеет ряд преимуществ перед традиционным стеклом. Например, он значительно легче последнего, а по механической прочности не уступает ему, обладая, к тому же, отменной стойкостью к воздействию различных агрессивных сред — солевых растворов, масел, кислотных образований и т. п.
Есть проблемы
В то же время, при сочетании определенных условий, например, повышенной температуре (что характерно для включенных фар) и периодического воздействия некоторых видов органических растворителей, используемых в том числе и в незамерзающих жидкостях, на поверхности поликарбонатного стекла могут появляться язвочки, трещины и сколы.
Эти дефекты пластика, даже мельчайшие, в лучшем случае приводят к помутнению фары, в худшем — становятся причиной ее выхода из строя.
Чтобы исключить отмеченные выше проблемы с фарами, в ряде европейских стран автомобильные стеклоомывающие жидкости обязательно проверяют на совместимость с поликарбонатным стеклом. Например, в Германии все незамерзайки в обязательном порядке проходят тест «на поликарбонаты», когда их испытывают по специальной методике, предложенной национальной экспертной организацией DEKRA.
У нас такие тесты законодательно не закреплены, но, тем не менее, отдельные иностранные и российкие производители автохимии регулярно проводят подобные исследования в инициативном порядке.
Немного о методике
Что касается портала «АвтоВзгляд», то, повторимся, наши эксперты уже не первый год организуют тест «на поликарбонаты» в ходе проведения сравнительных испытаний зимних стеклоомываек.
Для данного тестирования используется модифицированная методика, предложенная автономной некоммерческой организацией «Химическая экспертиза». Согласно ей, контрольную пластину поликарбоната в изогнутом состоянии закрепляют на специальном станке, а затем в течение двух суток выдерживают в термокамере при температуре +80°С.
В начале испытаний на разогретую пластину несколько раз (по определенному временному алгоритму) наносят исследуемую жидкость. По завершении испытаний стекло осматривают на предмет помутнения или появления трещин. Если отмеченных дефектов нет — жидкость хорошая. О результатах данного исследования речь пойдет ниже, а пока несколько слов об участниках теста.
Кто и откуда
В этом сезоне наши эксперты совместно с коллегами из портала «АвтоПарад» закупили одиннадцать незамерзающих жидкостей,произведенных на предприятиях Московской, Калужской, Тверской, Новгородской, Ленинградской и Тульской областей. Практически все жидкости покупалась в сетевых магазинах или АЗС. Основная часть из них представлена российскими продуктами — это AGA D20, Nord −20 C, EKA −20 C, «Spectrol Лимон −20 С», Vektor −20 C, ОйлРайт −20 C и Pingo −20 C.
Меньшая часть — составы, выпускаемые на отечественных предприятиях под контролем зарубежных фирм. К ним относятся новинка сезона с запахом грейпфрута Liqui Moly Antifrost −20 С, состав Screenwash Winter, поставляемый на «шелловские» АЗС, а также зимние жидкости ВР −20 C и Моtul Vizion −20 C.
Как можно догадаться, цифры в обозначениях продуктов указывают значения заявленной температуры замерзания. К слову, как свидетельствует опыт наших предыдущих тестов, многие производители автомобильных «незамерзаек» намеренно экономят на спиртовом компоненте, из-за чего выпускаемые ими жидкости замерзают даже при слабых морозах. Именно поэтому с оценки этого параметра и были начаты сравнительные исследования закупленных образцов. Что же удалось выяснить в ходе исследований?
Подводим итоги
Увы, результаты проведенных сравнительных испытаний не порадовали и в этот раз, причем ни по морозостойкости жидкостей, ни по их воздействию на поликарбонат. Начнем с итогов оценки низкотемпературных свойств закупленных «незамерзаек».
Данный этап испытаний проводился с использованием морозильной камеры, в которой ступенчато, с шагом в один градус, понижалась температура, начиная с отметки −16 С. При каждом выставленном ее значении образцы выдерживались в камере в течение суток.
Итог «низкотемпеатурного» тестирования таков: из одиннадцати проверенных образцов, контрольную заморозку выдержали только пять. Лучше всех показали себя две зимних стекломывайки — Liqui Moly Antifrost −20 С и AGA D20, у которых температура замерзания не просто соответствует заявленному показателю, но даже лучше его (реальная температура составила −21 С). В норматив уложились также продукты брендов ВР, Pingo и Моtul, потерявшие текучесть при заявленных двадцати градусах мороза. Остальные шесть образцов («Spectrol Лимон −20 С», ОйлРайт −20 C, Vektor −20 C, Nord −20 C, EKA −20 C и Screenwash Winter −20 C) не соответствуют заявленным параметрам).
Лидеры и аутсайдеры
Самым худшим по температуре из числа некондиционных жидкостей оказался зимний стеклоомыватель Nord −20 C, превратившийся в ледяную кашу уже при −16 С. В целом же, минимальный недобор до заявленной температуры у отдельных образов составляет всего 1 градус, максимальный же достигает четырех градусов.
Впрочем, сегодня даже такой итог можно считать определенным «прогрессом», поскольку в прежние годы недобор «по градусам» нередко достигал 14—15 единиц!
Теперь, что касается итогов проверки «незамерзаек» по их воздействию на поликарбонатное стекло. Здесь результаты оказались куда более плачевными, чем в предыдущем тестировании. Из всей партии лишь две зимние стеклоомывайки (уже отмеченные выше Liqui Moly Antifrost −20 С и AGA D20) выдержали это жесткое испытание. Оно, напомним, включало двухсуточное выдерживание в сушильном шкафу контрольной поликарбонатной пластины, которая предварительно обрабатывалась жидкостью. Последующий осмотр пластины не выявил на ней помутнения или трещин.
А вот состояние поликарбонатных пластин, подвергшихся воздействию остальных зимних жидкостей, участвовавших в испытаниях, дает повод для серьезных опасений. Причина — дефекты различной «степени тяжести», появившиеся в ходе тестирования. При этом наибольшее разрушающее действие зафиксировано у четырех «сетевых» незамерзаек: «Spectrol Лимон −20 С», ОйлРайт −20 C, EKA −20 C и Screenwash Winter −20 C. Достаточно сказать, что в ходе тестирования этих продуктов на контрольных пластинах образовались глубокие и обширные трещины.
Обобщенные данные, полученные в ходе сравнительных экспериментов, представлены в таблице. Как видим, результаты нынешнего тестирования не требуют дополнительных комментариев. Уже сами итоги проведенных испытаний лишний раз подтверждают необходимость вдумчивого подхода к выбору любых сезонных технических жидкостей, которые вы намерены применять на своем автомобиле.
В этом смысле незамерзающие стеклоомывайки, которые зимой и в межсезонье являются востребованным расходным продуктом, требуют от автовладельца особого внимания.