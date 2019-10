Большой тест «незамерзаек»: какие «омывайки» могут реально навредить автомобилю

В начале испытаний на разогретую пластину несколько раз (по определенному временному алгоритму) наносят исследуемую жидкость. По завершении испытаний стекло осматривают на предмет помутнения или появления трещин. Если отмеченных дефектов нет — жидкость хорошая. О результатах данного исследования речь пойдет ниже, а пока несколько слов об участниках теста.

Кто и откуда

В этом сезоне наши эксперты совместно с коллегами из портала «АвтоПарад» закупили одиннадцать незамерзающих жидкостей,произведенных на предприятиях Московской, Калужской, Тверской, Новгородской, Ленинградской и Тульской областей. Практически все жидкости покупалась в сетевых магазинах или АЗС. Основная часть из них представлена российскими продуктами — это AGA D20, Nord −20 C, EKA −20 C, «Spectrol Лимон −20 С», Vektor −20 C, ОйлРайт −20 C и Pingo −20 C.

Меньшая часть — составы, выпускаемые на отечественных предприятиях под контролем зарубежных фирм. К ним относятся новинка сезона с запахом грейпфрута Liqui Moly Antifrost −20 С, состав Screenwash Winter, поставляемый на «шелловские» АЗС, а также зимние жидкости ВР −20 C и Моtul Vizion −20 C.