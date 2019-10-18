Большой тест «незамерзаек»: какие «омывайки» могут реально навредить автомобилю

Наши постоянные читатели знают, что портал «АвтоВзгляд» каждый год в начале осенне-зимнего сезона проводит специализированные тесты незамерзающих жидкостей, используемых для чистки стекол. Нынешний год не стал исключением и, не изменяя установившейся традиции, наши эксперты провели очередной осенний цикл испытаний различных «незамерзаек», результаты которого и предлагаем вашему вниманию.

Что проверяем

Основное внимание в наших регулярных тестах отведено оценке заявленных потребительских свойств данных продуктов. В частности, эксперты в обязательном порядке проверяют температуру замерзания жидкостей, а также оценивают воздействие каждого образца на поликарбонатное стекло, из которого делают головные фары большинства современных автомобилей.

Речь идет о так называемом тесте на поликарбонаты, по итогам которого эксперт дает ответ на вопрос: «Может ли та или иная незамерзайка, будучи залитой в бачок омывателя фар, повредить их в процессе распыления жидкости»?