Москвичи теперь могут оплачивать парковку по частям

Резидентное парковочное разрешение могут получить собственники квартир или те, кто снимает жилье по договору социального и служебного найма. Причем, у резидента не должно быть задолженностей по штрафам.

Разрешение на год обходится в 3000 рублей, на два — в 6000, а на три — в 9000. Изменения коснулись самого продолжительного срока. Пользователь должен внести необходимый платеж за первый год, а оставшуюся сумму он может выплачивать «в рассрочку по удобному ему графику», говориться на портале мэра и правительства столицы.

Напомним кстати, что в новогодние праздники, то есть с 1 по 8 января, платные городские парковки станут бесплатными. Правда, это не коснется плоскостных парковок — площадок за шлагбаумом. Кроме того, как писал портал «АвтоВзгляд», во время каникул несколько центральных улиц и переулков превратятся в пешеходные. Какие и когда — читайте здесь.