Добро пожаловать в пиранья-клуб: тест-драйв кроссовера GAС GS8

Китайцы — настоящие бизнесмены. На заре становления автопрома из Поднебесной, к нам завозили пикапы и седаны, которые складывались в гармошку на краш-тестах и, мягко говоря, не блистали потребительскими качествами. Постепенно сообразив, что такая политика заведет в тупик, тактику поменяли: подтянули качество сборки, наняли именитых дизайнеров, увеличили долю европейских комплектующих.
В результате, автомобили из Поднебесной уже не выглядят недоразумениями, которые каким-то чудом прошли сертификацию в России. Более того, китайцы начали завозить к нам полноразмерные престижные кроссоверы, готовые составить конкуренцию японским и корейским маркам. Один из них — GAС GS8.
Чей ты, сынку?
Название из трех букв переводится, как Guangzhou Automobile Group, или «Джи-Эй-Си». Это огромный концерн, который занимается не только выпуском автомобилей, но еще и финансами, и страхованием… В общем, тут все серьезно.
«Джи-Эй-Си» давно заглядывался на наш рынок. Флагманский кроссовер GS8 представили на Московском автосалоне в 2018 году и только теперь готовятся начать продажи. Сам по себе автомобиль не новый. В Китае он дебютировал еще в 2016 году, как GAC Trumpchi GS8. Для нашей страны название «Трумчи» решили убрать, ограничившись коротким буквенно-цифровым обозначением.
У GAC GS8 семь мест, несущий кузов, а длина автомобиля — 4836 мм. Под капотом работает 2-литровый наддувный мотор мощностью 190 л. с. (300 Н. м.), агрегатированный с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin. «Коробку» поставляют из Японии, так что за качество можно не волноваться.
У двигателя алюминиевый блок цилиндров, а в приводе ГРМ — цепь, что хорошо: не надо «заморачиваться» с заменой ремней и роликов. Машины могут быть как с передним, так и с полным приводом. Во втором случае подключением задних колес ведает многодисковая муфта BorgWarner.
Не копия
Внешне кроссовер выглядит солидно. Угловатая передняя часть напоминает Mercedes-Benz GL, а профиль смахивает на Honda Pilot. Это уже не безликий китайский SUV, а вполне самодостаточный автомобиль с собственным лицом.
Заглядываю под днище. Заявленный клиренс в 162 мм считаю не очень большим, тем более что силовой агрегат прикрывает простой пластиковый пыльник. Хорошо бы поставить сюда стальную защиту. Представители компании сказали, что дилеры собираются это делать, так что поверил им на слово.
Сажусь за руль, регулирую по высоте и вылету пухлую «баранку», настраиваю под себя кресло с электроприводом. Мне не хватает поясничного подпора, но в целом — сидеть удобно. А для пущего комфорта есть трехуровневый обогрев и вентиляция. К тому же у GS8 есть и такие незаменимые зимой опции, как обогрев руля и лобового стекла. Так что в холода не надо прыгать вокруг машины со скребком, в попытках очистить «лобовуху» от льда.
Салон выглядит очень прилично. Кресла обтянуты австралийской кожей, а карты дверей отделаны приятной на ощупь замшей. При росте 190 см недостатка пространства над головой и в плечах не чувствую. Тут не хуже, чем в «корейцах», да и оснащение на уровне. Есть трехзонный «климат», огромный десятидюймовый монитор мультимедийки, беспроводная зарядка, система кругового обзора, «музыка» Harman. При этом средняя комплектация GL (на нее делают основную ставку) отличается от топовой GT лишь количеством электронных систем помощи водителю.
На дороге
Первое, что понравилось на ходу — тишина в салоне. Звук наддувного мотора слышно лишь, когда резко нажимаю педаль газа. Тяги двигателя хватает для довольно бодрого разгона. Но крутить агрегат, загоняя стрелку тахометра в красную зону, быстро расхотелось: волноваться заставили китайские нешипованные шины. Дорогу они держат посредственно, потому электроника не дремлет. Однако работает ESP без дерготни, интеллигентно корректируя траекторию движения автомобиля.
Если относиться к машине не как с спорткару, ее поведение более, чем адекватно. На подмосковных дорогах ходовая ведет себя достойно, «глотает» мелкую рябь и игнорирует мелкие выщерблены асфальта. Причем, ехать комфортно даже на третьем ряду. Я специально прокатился километров десять, сидя на «галерке». Тут вполне прилично, да и не укачивает, так что детей можно сажать смело.
У силового агрегата есть три режима движения. В «зимнем» машина очень плавно трогается с третьей передачи, а в Normal быстро и адекватно откликается на газ. Одним словом, погонять просто не возникло желания. Большой полноразмерный кроссовер предназначен для солидных людей, потому на первый план выходит комфорт, а не скорость прохождения поворотов. А с комфортом у машины, повторюсь, все в порядке.
Пиранья-клуб
Главный вопрос — сколько стоит GS8, пока остается открытым. Цены назовут вот-вот. Пока же китайцы интригуют, есть о чем поразмышлять. Если судить по размерам семиместного GS8, в конкуренты напрашиваются Toyota Highlander и Honda Pilot. Однако то обстоятельство, что Pilot готовится покинуть российский рынок, облегчит жизнь GS8, но ненамного. «Тойота» на своей «поляне» съест любого конкурента.
Если смотреть на ступеньку ниже, то тут показывают зубы KIA Sorento Prime и Hyundai Santa Fe. Эта «сладкая парочка» тоже оппонентов не жалует. Так что у GS8 сложная задача, но вполне выполнимая. Китайцы могут пойти со своих традиционных козырей — доступной цены. Если на GS8 поставят примерно такой же «прайс», как на KIA Sorento Prime, вот тогда автомобиль станет вкусным предложением, от которого будет сложно отказаться.