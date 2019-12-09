Добро пожаловать в пиранья-клуб: тест-драйв кроссовера GAС GS8

Чей ты, сынку?

Название из трех букв переводится, как Guangzhou Automobile Group, или «Джи-Эй-Си». Это огромный концерн, который занимается не только выпуском автомобилей, но еще и финансами, и страхованием… В общем, тут все серьезно.

«Джи-Эй-Си» давно заглядывался на наш рынок. Флагманский кроссовер GS8 представили на Московском автосалоне в 2018 году и только теперь готовятся начать продажи. Сам по себе автомобиль не новый. В Китае он дебютировал еще в 2016 году, как GAC Trumpchi GS8. Для нашей страны название «Трумчи» решили убрать, ограничившись коротким буквенно-цифровым обозначением.

У GAC GS8 семь мест, несущий кузов, а длина автомобиля — 4836 мм. Под капотом работает 2-литровый наддувный мотор мощностью 190 л. с. (300 Н. м.), агрегатированный с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin. «Коробку» поставляют из Японии, так что за качество можно не волноваться.

У двигателя алюминиевый блок цилиндров, а в приводе ГРМ — цепь, что хорошо: не надо «заморачиваться» с заменой ремней и роликов. Машины могут быть как с передним, так и с полным приводом. Во втором случае подключением задних колес ведает многодисковая муфта BorgWarner.