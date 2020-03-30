Сочи закрывают на карантин: автотуристов разворачивают домой

В целом на Посту Магри автомобильный трафик на въезд снизился вдвое. Сейчас в город в основном въезжают местные жители. А на выезд, наоборот, поток вырос.

— Официальные рейсы между городами края остановлены. Мы видим, что поток больших и малых пассажирских транспортных средств на Магри остановлен, — заявил старший инспектор Межрегионального управления Госавтодорнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Андрей Кешабян.

Кроме этого, временно приостановлена деятельность сервиса BlaBlaCar, который осуществлял доставку, в основном, туристов на автомобилях вместимостью от восьми человек.