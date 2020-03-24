Почему не всякий огнетушитель, с которым можно пройти техосмотр, поможет в беде

Однажды, когда я участвовал в ралли, мне дал совет один опытный штурман. Знаешь, говорит, что делать, если в машине начнется пожар? Нужно брать документы и убегать, ведь пока найдешь огнетушитель, машина уже сгорит. В большинстве случаев приведенное правило действует, потому как потушить возгорание автомобиля довольно сложно — он выгорает за считанные секунды. Тем не менее, это можно сделать, если правильно выбрать орудие борьбы с огнем.

Увы, но до сих пор многие считают огнетушитель лишней вещью, которая только занимает место в авто. Потому и покупают дешевые аэрозольные баллоны. Скажем сразу, что пользы от них ровным счетом никакой. Такие потушат, разве что, горящую бумагу. Поэтому выбирайте порошковый огнетушитель.

Он заметно эффективнее, однако если масса порошка в нем всего 2 кг, серьезное возгорание и ему не победить. Хотя именно такой баллон нужно предъявить на техосмотре. В идеале же нужен 4-килограммовый «баллон». С ним шансы сбить пламя заметно увеличиваются. Правда, и места он займет больше.