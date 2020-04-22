Коронавирус не мешает устраивать гонки богатым россиянам

Как передает портал Сочи24, ДТП произошло на одной из тихих спальных улиц курорта — в переулке Дагомысском. Водитель спорткара не справился с управлением и врезался в дерево. По предварительным данным, никто не пострадал, а вот машине досталось: Viper буквально развалился на части.

Спорткар совсем недавно выставили на продажу. За автомобиль с 8,4-литровым бензиновым мотором мощностью 608 л. с. просили 12 500 000 рублей. Теперь же легенда американского автопрома восстановлению не подлежит. Ну а полицейским придется выяснить у незадачливого мажора, что его подтолкнуло устроить проверку скоростным характеристикам спорткара во время пандемии.