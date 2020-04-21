5 причин, почему автомобиль не заводится в сырую погоду

Большинство проблем связано с тем, что в подкапотное пространство попадает влага или со временем она конденсируется на электрических контактах и разъемах. Это и становится причиной проблем при пуске. А в подкапотное пространство влага попадает через некачественные уплотнители или по халатности автовладельца. Так где же искать причины неприятностей?

Крышка трамблера

После мойки или когда на улице прошел дождь, влага может начать конденсироваться на внутренней стороне крышки трамблера. При образовании капель воды под крышкой, искра начинает, так сказать, «пробивать» на корпус. Отсюда и проблема с пуском двигателя.

Катушка зажигания

Из-за попадания влаги на внутреннюю обмотку катушки происходит так называемое межвитковое короткое замыкание. Поэтому узел выдает недостаточное выходное напряжение для образования искры должной мощности на свечах. Вот мотор и не заводится.

Воздушный фильтр

Забитый грязью воздушный фильтр, да еще на который попала влага, перекрывает воздушный поток мотору. В результате агрегат будет «задыхаться», и как следствие, заводиться с перебоями. Такая проблема более актуальна для машин с карбюраторными двигателями, но может случиться и с более современным инжекторным.