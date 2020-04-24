Каждый пассажир российского такси теперь застрахован на 2 000 000 рублей

Фото: АвтоВзгляд
Страховка пассажиров такси — обычная практика во всем мире. А в России она почему-то до сих пор не регламентирована законом. Впрочем, повысить уровень безопасности своих поездок перевозчики решили, не дожидаясь законодательных инициатив. Что ж, похвально.

Стоит отметить, что страховой защитой во время езды на таксомоторе обеспечены и пассажиры, и сам водитель. Страховая сумма на каждого человека — до 2 000 000 рублей. Во всяком случае, именно такие условия ввел популярный он-лайн агрегатор такси «Ситимобил» при поддержке компании «Сбербанк страхование».

– Это единственный вид наземных перевозок в нашей стране, на который не распространяется обязательное страхование. Мы застраховали водителей и пассажиров на ту же сумму, что застрахованы пассажиры других видов общественного транспорта, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор «Сбербанк страхование» Михаил Волков.

Стоит добавить, что наличие страховки, действующей с момента начала маршрута до его завершения, не отразится на стоимости поездки.

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24 апреля 2020
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