Каждый пассажир российского такси теперь застрахован на 2 000 000 рублей

Стоит отметить, что страховой защитой во время езды на таксомоторе обеспечены и пассажиры, и сам водитель. Страховая сумма на каждого человека — до 2 000 000 рублей. Во всяком случае, именно такие условия ввел популярный он-лайн агрегатор такси «Ситимобил» при поддержке компании «Сбербанк страхование».

– Это единственный вид наземных перевозок в нашей стране, на который не распространяется обязательное страхование. Мы застраховали водителей и пассажиров на ту же сумму, что застрахованы пассажиры других видов общественного транспорта, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор «Сбербанк страхование» Михаил Волков.

Стоит добавить, что наличие страховки, действующей с момента начала маршрута до его завершения, не отразится на стоимости поездки.