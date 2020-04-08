Запахло жареным: сравнительный тест Nissan GT-R и Lexus LC500

Если вы из тех, кого с детства — хлебом не корми, дай унизить соперников по Need For Speed, то на дороги общего пользования за рулем этих болидов вам выезжать противопоказано. У нас на испытаниях не просто «зажигалки», а самые настоящие снаряды, провоцирующие на грубость, дерзость и содомию.
Встречайте — амбициозный пижон Lexus LC500 и зарвавшийся выскочка Nissan GT-R! Кажется, запахло жареным…
Но для начала оценим противников по нарядам. Бесспорно: «Лексус» — гламурен, резок и явно на стиле. Можно услышать, как щелкают шейные позвонки ломающих головы зевак, когда в своем космическом обмундировании LC500 пролетает мимо. Ломаные грани, агрессивный силуэт — этот красавчик безнаказанно задирает юбки, задирая нос.
Однако попробуй это объяснить олдскульному атлету, до клыков и жабр пропитанному адреналином! Да, «Ниссану» плевать, что квадратичные формы давно не в моде — его боятся, когда ждут и уважая провожают. К черту свежий дизайн — круглые фонари и скамейка-спойлер без того забрызганы слюной метросексуалов и прочих завистников. А как обстоят дела в салоне?
Апартаменты GT-R скудны, как комната в придорожном мотеле. Впрочем, исчерпывающий набор полезностей, помимо кресел и руля, тут есть: подогревы, климат, мультимедиа. Сидится так же жестко, как едется. Но по-другому тут и не хочется.
За мягкостью и лоском — это вам к Lexus LC500. Интерьер у него ярок и футуристичен, а вот меню головного устройства явно перегружено. На наш взгляд, в таких машинах должно быть все просто и без навязчивых изысков. Ведь созданы они, прежде всего, для того, чтобы ехать. Ой, простите — валить! Ну что: посмотрим, кто из этой парочки действительно валит, а не валится?
Конечно, мы не будем сравнивать купе по динамике разгона, тут все понятно еще на берегу. Скажем больше: кто бы там ни мерился своими мышцами — не важно: прикатит GT-R и всех порвет! Факт — этот «японец» по-прежнему является самым быстрым серийным спорткаром на планете. Однако сей статус нисколько не мешает LC500 навязать «Ниссану» острую борьбу за удовольствие пилота и его спутницы.
К тому же, всем известно: чем выше лететь, тем больнее падать. А совладать с «Гэтером» сможет не всякий. И дело тут не только в молниеносном ускорении, когда в кресло меньше, чем за три секунды врезается позвоночник, но и в нескромности потовых желез. Совершенно непонятно, что мокреет быстрее — ладони или спина? Но в скоростной поворот приходится влетать, жадно умывшись собственными испарениями. Даже страшно представить, чем там умываются пассажиры.
Управлять GT-R — значит перманентно заправлять в штаны собственные нервы. Выдержит не каждый! Даже несмотря на то, что эти эмоции близки к тем, что дарит запрещенный контент скучающему одиночеству. Они одинаково сочные и по вкусу, и послевкусию. Да, 555 «турбоконей» меняют сотни километров в час так быстро, что рябит в глазах.
Чего не сказать о «Лексусе», выстреливающем вторую сотку без малого за пять секунд. Безусловно, разница ощутима, но для веселых городских стартов тяги атмосферного V8 — хоть отбавляй. Прыгнул на педаль газа — получил удар подголовником по макушке! Причем 477 «жеребцов» везут настолько комфортно, что LC500 после GT-R, словно диван после табуретки. А какой благородный звук мотора — встают не только дыбом волосы, но и еще кое-что.
Нет, петролхеды, не сжимайте кулаки: «ниссановский» рев, разбавленный свистом, доставляет те еще оргазмы. Причем не только седокам, но и окружающим. Однако постоянно слушать рычание этого монстра — утомительно.
Руль GT-R определенно острее — им можно резать повороты прямо по миллиметрам. В «Лексусе» обод более легкий, хотя и наполняется при разгоне тяжестью так же, как радостью штаны.
Что такое крены — «Ниссану» не знакомо, в то время, как LC подавляет их навыками пилота. Зато задний привод позволяет не только наваливать, но и наваливать боком! Главное — не переусердствовать, а то можно навалить и под себя.
А вот все ведущие «Гэтера» буквально вгрызаются в дорожное покрытие, прижимая асфальт к днищу. Спасибо приятной дрожи в коленках и камерам фиксации нарушений — не будем обгонять жизнь!
Что в итоге?
Если вы мечтали стать драйвером болида, способного наказать всех и вся, то нестареющий Nissan GT-R — ваш выбор. Не забудьте в дополнение к нему купить себе автомобильные перчатки, а пассажиру — утку.
В случае, когда тоже хочется быстро, но времени на химчистку салона нет, Lexus LC500 окажется прекрасной альтернативой. Но от утки и перчаток все же лучше не отказываться…
Какому автомобилю вы отдадите предпочтение?
- Душу дьяволу отдам за Nissan GT-R20%
- Продам последнюю почку за Lexus LC5006%
- Был бы Марой Багдасарян, купил бы оба два15%
- Жизнь дороже и на метро - дешевле59%