Запахло жареным: сравнительный тест Nissan GT-R и Lexus LC500

Но для начала оценим противников по нарядам. Бесспорно: «Лексус» — гламурен, резок и явно на стиле. Можно услышать, как щелкают шейные позвонки ломающих головы зевак, когда в своем космическом обмундировании LC500 пролетает мимо. Ломаные грани, агрессивный силуэт — этот красавчик безнаказанно задирает юбки, задирая нос.

Однако попробуй это объяснить олдскульному атлету, до клыков и жабр пропитанному адреналином! Да, «Ниссану» плевать, что квадратичные формы давно не в моде — его боятся, когда ждут и уважая провожают. К черту свежий дизайн — круглые фонари и скамейка-спойлер без того забрызганы слюной метросексуалов и прочих завистников. А как обстоят дела в салоне?