В Москве зафиксирована первая авария с беспилотником

Фото: Дептранс
О том, как часто попадают беспилотные автомобили в ДТП за рубежом, мы уже неоднократно рассказывали. И вот аварии с автономными машинами докатились и до России. Правда, в отличие от большинства случаев в «забугорье», беспилотник не оказался виновником инцидента.

Беспилотник, принадлежащий НИИ «МосТрансПроект», угодил в аварию в ходе испытаний на дорогах общего пользования в столице. Седан Hyundai Solaris не поделил проезжую часть с премиальной Audi A6.

Как выяснилось, водитель «Ауди» отвлекся на смартфон и въехал в самопилотируемый автомобиль. Шофер отделался легким испугом.

По неподтвержденным данным, комплекс систем автономного управления в ходе ДТП не пострадал. Чего нельзя сказать о кузове «Соляриса». Корейский седан полчил повреждения заднего бампера и крышки багажного отсека.

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16 июня 2020
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