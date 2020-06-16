В Москве зафиксирована первая авария с беспилотником

Беспилотник, принадлежащий НИИ «МосТрансПроект», угодил в аварию в ходе испытаний на дорогах общего пользования в столице. Седан Hyundai Solaris не поделил проезжую часть с премиальной Audi A6.

Как выяснилось, водитель «Ауди» отвлекся на смартфон и въехал в самопилотируемый автомобиль. Шофер отделался легким испугом.

По неподтвержденным данным, комплекс систем автономного управления в ходе ДТП не пострадал. Чего нельзя сказать о кузове «Соляриса». Корейский седан полчил повреждения заднего бампера и крышки багажного отсека.