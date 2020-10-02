Как власти решили сэкономить на российских дорогах деньги налогоплательщиков

Сегодня множество трат на обслуживание федеральных магистралей полностью покрывается из бюджета. Согласно законопроекту, «в очередном финансовом году и плановом периоде объем расходов недостаточен для обеспечения установленных законодательством расходных обязательств». Иначе говоря, из бюджета будут выделать меньше, чем положено по нормативу.

Сколько средств недополучит дорожный фонд, не сообщается. Как сообщает «Коммерсант», в 2019 году бюджет Росавтодора составил 302 млрд рублей, в 2020 — 325 млрд рублей. Кроме того, на 5,9% будут сокращены расходы на нацпроект «Безопасные и качественные автодороги».

Это значит, что чиновникам придется эффективнее использовать выделяемые средства — то есть искать более экономичные варианты по ремонту и содержанию транспортных артерий. Посмотрим, что из этого получится в реальной жизни…