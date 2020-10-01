Почему новый Great Wall оказался похож на нашу «Волгу»

Как известно, современная история китайского автопрома началась 15 июня 1953 года, когда завод FAW, то есть First Automobile Works — «Первый автомобильный завод», начал выпуск грузовиков, представлявших собой упрощенные ЗиС‑150. Но это — грузовики! А вот первой легковушкой принято считать модель под названием «Цзинганшань». Ее построили на агрегатах немецкого «Жука», создав собственный четрехдверный кузов типа седан.

Так почему тогда новый Great Wall так похож на нашу «Волгу», а не на тамошний «Цзинганшань»? Нет, только вглядитесь: спереди — стопроцентные мотивы «двадцать первой», сзади различимы черты поздней 3110…

Между тем, ГАЗ-21 наследил и в Поднебесной: китайская модель «Дунфанхун» («Красный Восток») была перелицованной копией нашей «баржи». Иными словами, дизайнеры «Великой стены», создавая проект Futurist, могли держать равнение на «Красный Восток», не представляя, что, по факту, копируют стиль советской машины.