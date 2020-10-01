Почему новый Great Wall оказался похож на нашу «Волгу»

Как известно, современная история китайского автопрома началась 15 июня 1953 года, когда завод FAW, то есть First Automobile Works — «Первый автомобильный завод», начал выпуск грузовиков, представлявших собой упрощенные ЗиС‑150. Но это — грузовики! А вот первой легковушкой принято считать модель под названием «Цзинганшань». Ее построили на агрегатах немецкого «Жука», создав собственный четрехдверный кузов типа седан.
Так почему тогда новый Great Wall так похож на нашу «Волгу», а не на тамошний «Цзинганшань»? Нет, только вглядитесь: спереди — стопроцентные мотивы «двадцать первой», сзади различимы черты поздней 3110…
Между тем, ГАЗ-21 наследил и в Поднебесной: китайская модель «Дунфанхун» («Красный Восток») была перелицованной копией нашей «баржи». Иными словами, дизайнеры «Великой стены», создавая проект Futurist, могли держать равнение на «Красный Восток», не представляя, что, по факту, копируют стиль советской машины.
Или еще предположение. В Китае «Волга» ГАЗ-21 — настоящий хит. Так как реальных машин китайского производства 1950—1960 годов не сохранилось, автомобильные музеи массово строят ретроноводелы. Для этого берется «двадцать первая», внешность которой меняется по вкусу хозяина экспозиции. Так музей получает «китайский автомобиль №1», потому что настоящий взять просто негде: скажем, местных копий ГАЗ-21 сделали всего 238 штук. Может, авторы «Футуриста», не зная этого факта, как раз смотрели на какой-нибудь не очень удачный музейный экспонат?
На самом деле, ни первая, ни вторая версия никуда не годятся. Дизайном Great Wall уже два года заведует Фил Симмонс, пришедший из «Ленд Ровера». И в данном случае англичанин ориентируется на родные американские и европейские мотивы! В реальности Futurist больше похож на Ford Cortina, мало известный нашей публике. Посмотрите сами: это личная ностальгия Симмонса по временам, когда «Форды» были большими и красивыми, а вовсе не попытка сделать приятное китайцам, скопировав их «Дунфанхун»/нашу «Волгу».
Но признайтесь: нам бы хотелось доказать обратное! Потому что российский автопром не радует нас ретромотивами. В последний раз желание переосмыслить наше автомобильное прошлое демонстрировал Горьковский автозавод, выпустив не самую удачную «Волгу» 3111. И все, будто не было во время СССР достойных для современной реинкарнации машин. И сейчас душу греет только призрачный шанс, что будущая «Нива» окажется похожей на старую-добрую 2121… Дождаться бы.