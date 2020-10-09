От Урала до Черного моря: в России готовят новую скоростную трассу

Россию ждет еще одна грандиозная суперстройка: «Автодор» презентовал концепцию скоростной магистрали «Екатеринбург — Краснодар», которая пройдет через Набережные Челны, Тольятти, Саратов и Волгоград. Согласно данным презентации, новая трасса будет платной, ее протяженность оставит 1 600 км.

По новой хорде от Екатеринбурга до Черноморского побережья можно будет доехать на 10 часов быстрее, чем сейчас. В настоящее время этот путь занимает примерно 43 часа. Правда, к строительным работам планируется приступить не раньше 2027 года, а сама дорога появится через 10—15 лет.

Еще один большой проект — трасса М12, задача которой соединить Москву и Казань, а затем двинуться дальше на восток страны. Госкомпания уже заключила договор на проектирование и строительство семи этапов этой дороги. Кроме того, в этом году планируется завершить инженерные изыскания по всему маршруту.