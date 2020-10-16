Гидрометцентр посоветовал водителям поспешить в шиномонтаж

«Когда температура ниже ноля, автомобилистам нужно как минимум менять стиль вождения. А по-хорошему пора менять шины», — рассказала синоптик.

Днем 17 октября воздух должен прогреться до плюс 5—7 градусов. А в ночь на воскресенье похолодает до ноля. В таких условиях на дорогах возможно образование гололедицы. Особенно на загородных магистралях. Тонкую корку льда не видно, но она может сыграть злую шутку с водителем, который едет на летних шинах.

Напомним, что ранее «переобуть» свои машины в покрышки по сезону призвали московских водителей в столичном Дептрансе.