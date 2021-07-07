Блогера Гусейна Гасанова лишат «прав» за отказ от медосвидетельствования

Накануне, патруль ДПС ГИБДД Москвы остановил в 4-м Сетуньском проезде у дома 20 для проверки документов Lamborghini Urus под управлением 27-летнего блогера Гасанова. В процессе общения с водителем у инспекторов сложилось впечатление, что последний находится в состоянии опьянения. На предложение полицейских пройти медосвидетельствование блогер ответил отказом.

– В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Административный материал будет направлен в суд для принятия решения, — сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, не называя имени правонарушителя.

Теперь по этой статье Гасанову грозит штраф в размере 30 000 рублей с лишением «прав» на срок не менее 1,5 лет.