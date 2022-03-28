Ямы на дорогах «залатают» миллиардами рублей

Фото: тк-светоч.рф.
Буквально неделю назад заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что российские власти готовы буквально одним махом решить вторую из извечных русских проблем. Так, до 2024 года до нормативного состояния планируется разом довести более 50% региональных дорог.
Алексей Кованов

Владимир Путин поддержал идею «большого дорожного ремонта», говорится на сайте Кремля. А чтобы избавить улицы и трассы от выбоин и надолбов, в течение 2022 года на восстановление автодорог регионального и местного значения будут выделены дополнительные 120 млрд рублей.

Хочется верить, что эта компанейщина действительно поможет решить проблему убитого асфальта. Ведь большая часть дорожников сейчас занята возведением грандиозного «платника» М12 и не факт, что для работы на бесплатных магистралях найдется достаточное количество техники и специалистов.

Между тем, сейчас состояние многих трасс, включая федеральные, оставляет желать лучшего… Из-за этого водители продолжают прокалывать шины и гнуть колесные диски. О том, как восполнить такие потери, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

ремонт, дорога
28 марта 2022
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