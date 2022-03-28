Ямы на дорогах «залатают» миллиардами рублей

Владимир Путин поддержал идею «большого дорожного ремонта», говорится на сайте Кремля. А чтобы избавить улицы и трассы от выбоин и надолбов, в течение 2022 года на восстановление автодорог регионального и местного значения будут выделены дополнительные 120 млрд рублей.

Хочется верить, что эта компанейщина действительно поможет решить проблему убитого асфальта. Ведь большая часть дорожников сейчас занята возведением грандиозного «платника» М12 и не факт, что для работы на бесплатных магистралях найдется достаточное количество техники и специалистов.

Между тем, сейчас состояние многих трасс, включая федеральные, оставляет желать лучшего… Из-за этого водители продолжают прокалывать шины и гнуть колесные диски. О том, как восполнить такие потери, рассказывает портал «АвтоВзгляд».