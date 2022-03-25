Почему КамАЗ не сможет выпускать даже военную технику

О том, что трансмиссией ZF16 оснащались все без исключения тяжелые полноприводные КамАЗы, напоминает «Военное обозрение». При этом, по информации издания, российский аналог — КПП КамАЗ-161 — давно не выпускается. И возобновить производство не представляется возможным, так как и в этой коробке обильно применялись импортные комплектующие.

Неужели КамАЗу придется свернуть сборку множества моделей, включая шасси 63501, которое использовалось для монтажа разнообразной военной спецтехники?

Также может остановиться производство восьмиколесных шасси 6560, что перевозят ЗРАК «Панцирь», плюс российская армия останется без тягача-танковоза 6522. То есть под угрозой оказались самые востребованные грузовики!