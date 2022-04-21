Трасса М7 «Волга» погрязнет в жутчайших «пробках»

Помимо планового ремонта четырехполосного моста через реку Арга и больших работ, запланированных на участке со 118 по 133 километры, в список объектов, подлежащих вмешательству дорожников, теперь вошли и новые отрезки многострадальной «горьковки».

В частности, работы пройду на участках со 144 по 156 километры в Собинском районе и с 271 по 280 километры в Вязниковском районе Владимирской области. И если вторую часть планируется закончить до сентбря, то первую предстоит латать до осени 2023-го.

Специалисты отфрезеруют поврежденный асфальт, после чего уложат новый защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 cм. На всем протяжении участков нанесут разметку из термопластика и восстановят нормативные параметры обочины.

Альтернативная реальность — стройка платных трасс, где рабочие трудятся поистине стахановскими методами. В частности, на трассе М12 началась укладка асфальтобетона. Как уточнил портал «АвтоВзгляд», в нынешнем году даже планируется запустить движение на ее нулевом отрезке.