Эксперты назвали причины отмены ОСАГО для миллионов автовладельцев

Почти два месяца прошло с начала украинских событий. Российские автомобилисты более-менее поняли, что их ждет в обозримом будущем, а также начали сталкиваться с осязаемыми проявлениями «новой реальности».

Мощно подорожавшие запчасти уже радикально обесценили пользу от ОСАГО для рядового автовладельца. Тем временем страховые компании готовят для него новые мерзкие сюрпризы.

В текущих условиях эта манера российских «игроков страхового рынка» начинает особенно сильно благоухать циничным узаконенным жульничеством. О деталях, как уже случившихся, так и еще только уготованных автовладельцу неприятностей, слушайте в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд».