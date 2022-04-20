Эксперты назвали причины отмены ОСАГО для миллионов автовладельцев

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Автовладельцы, как и вся Россия, потихоньку учатся выживать в меняющихся из-за спецоперации на Украине «условиях игры» в экономике страны. А тем временем страховые компании пытаются сохранить и приумножить свои доходы, пользуясь текущей ситуацией. Портал «АвтиоВзгляд» рассказывает о последних неприятных «трендах» в сфере ОСАГО.
Портал «АвтоВзгляд»

Почти два месяца прошло с начала украинских событий. Российские автомобилисты более-менее поняли, что их ждет в обозримом будущем, а также начали сталкиваться с осязаемыми проявлениями «новой реальности».

Мощно подорожавшие запчасти уже радикально обесценили пользу от ОСАГО для рядового автовладельца. Тем временем страховые компании готовят для него новые мерзкие сюрпризы.

В текущих условиях эта манера российских «игроков страхового рынка» начинает особенно сильно благоухать циничным узаконенным жульничеством. О деталях, как уже случившихся, так и еще только уготованных автовладельцу неприятностей, слушайте в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд».

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20 апреля 2022
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