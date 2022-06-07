На МКАД и ТТК станет больше полос

Считается, что такое решение повысит пропускную способность транспортных артерий на 15%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника управления стратегической оптимизации дорожного движения ЦОДД Москвы Андрея Мухортикова.

На внешней стороне МКАД перед поворотом на Мытищи появится шестая полоса. Вдобавок дополнительная полосу организуют на внутренней стороне участка «Щелковское шоссе — Хабаровская улица», а также на обеих сторонах МКАД между Лермонтовским проспектом и Косинским шоссе.

На ТТК сделают прямой съезд от Лефортовской набережной на улицу Радио; поток со стороны «Рижской» перестанет пересекаться с потоком с Сущевского Вала; съезд на Звенигородское шоссе станет двухполосным, а в районе пересечения с проспектом Мира число полос увеличится до шести.

Наконец, на улице Нижняя Масловка на выезде из тоннеля в сторону Савеловской эстакады планируется «нарисовать» две полосы вместо одной.

И продолжая тему столичных дорог. Так, увлечение чиновников пресловутым «бордюрингом» Минфин впервые обсудил с Владимиром Путиным.

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