К дилерам начали приходить LADA Vesta на 13-дюймовых колесах

Как уверяет VK-паблик Avtograd news, несмотря на затянувшийся простой завода «LADA Ижевск», где выпускают «Весты», на заводских складах ранее накопилось некоторое количество автомобилей. На всех этих машинах установлены «технологические колеса» со штампованными дисками, взамен которых дилеры смонтируют «обувку» нормальной размерности.

Зачем нужна «двойная переобувка», не очень понятно. Есть предположение, что таким образом автогигант пытается сберечь легкосплавные диски, которые могут быть повреждены при загрузке-разгрузке новеньких «Вест».

Кстати, если ижевская площадка продолжает простаивать, то конвейеры в Тольятти, наконец, начали движение. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности, в каком ритме сможет работать флагман отечественного автопрома.

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