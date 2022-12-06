Полупустые электробусы против личных авто: в Москве вводятся новые «выделенки»

С 24 декабря на дорогах Москвы станет меньше места для личного транспорта, поскольку на пяти участках дорожной сети появятся выделенные полосы для общественного. Что, по мнению логистов Дептранса, позволит автобусам преодолевать эти отрезки на пару минут быстрее. Правда, это неизбежно приведет к тому, что увеличатся проблемы с трафиком для частников. Но кого это волнует? Однако тут возникает дилемма, что предпочесть: на 120 секунд дольше проехать по маршруту полупустому экологически чистому электробусу или личному авто с ДВС долго стоять в пробке, попутно разрушая экологию мегаполиса?

Кстати, по данным статистики, организация одной такой полосы снижает аварийность с городским транспортом на ней на 30—40%. Порталу «АвтоВзгляд» любопытно, а есть ли статистика о том, на сколько, в этом случае, увеличивается аварийность с автомобилями граждан из-за сокращения доступных для них полос движения? Впрочем, этот вопрос — чисто риторический. Ведь, судя по всему, власти старательно делают все для того, чтобы выдавить из Москвы обычных автолюбителей. Для справки: сейчас в городе действует уже 127 «выделенок» общей протяженностью 434 км.