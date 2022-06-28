Ад на «выделенке»: московский урбанизм против экологии и здравого смысла

История об облагораживании Измайлово появилась в медийном пространстве еще в октябре прошлого года. Когда в районе метро Электрозаводская, на улице Большая Семеновская неожиданно возник наземный пешеходный нерегулируемый переход, при наличии в 30 метрах подземного перехода с лифтами для маломобильных граждан. К слову, такой подход к организации пешеходного движения, стал уже печальной классикой для нашего города, но несмотря на недовольства значительной части москвичей, радикальные урбанисты не сдаются.
Поэтому, презрев мнение горожан, но в угоду зарубежной моде, которая в обстоятельствах, в которых находится наша страна, уже давно бы должна быть объявлена чуждым и не соответствующим времени трендом, примерно в тоже время на улице Большой Семеновской была спешно организована еще и полоса для общественного транспорта. Вследствие чего минимум пять близлежащих районов (северное Измайлово, восточное Измайлово, Измайлово, Соколиная гора и Басманный) встали в пробку намертво. Покраснели «Яндекс.Карты» и в прилегающих районах. Выехать в центр стало возможно либо по Щелковскому шоссе, но оно почти всегда стоит, либо по шоссе Энтузиастов, где инфернальный ад вечной пробки наблюдался, кажется, с начала времен, либо по Электрозаводскому мосту, где тоже бодрым движение назвать сложно.
«В ноябре прошлого года на наземном пешеходном переходе на Большой Семеновской появился светофор и все стало еще печальнее», — рассказала «АвтоВзгляду» местный депутат Екатерина Ахапкина. Встала колом вся Малая Семеновская, по которой еще некоторые хоть как-то пытались объехать создавшийся пробочный коллапс. Трижды в это место приезжали журналисты федеральных телеканалов и пытались поднять вопрос о том, что данное решение организации движения — неудачное, но результата это, увы, не принесло. Правда, после наших обращений и сюжетов на телевидении, на время там все-таки закрыли черными пакетами знаки, обозначающие полосу для общественного транспорта, и вы не поверите — там сразу все поехало, почти как раньше, хотя и со скидкой на бесполезный наземный переход и светофор. Но счастье наше длилось недолго.
Этой весной я направила чиновникам запросы на демаркировку разметки полосы для общественного транспорта и получила на него отказ. В июне пришла «радостная» новость о том, что полоса, как птица феникс, восстала из пепла и вновь будет коллапсировать движение в пяти районах. Примечательно, что и пользователи общественного транспорта от этой ситуации совсем не выиграют. Им также придется стоять еще дольше в пробке, так как до этого огрызка автобусной полосы надо еще как-то добраться…
«А ведь сейчас пора отпусков и дачный сезон. Как только наступит сентябрь, на этом участке для пяти районов начнется настоящий транспортный кошмар", — заключает Екатерина Ахапкина, которую, к слову, активно поддерживают и ее коллеги депутаты Виктор Максимов и Михаил Тимонов, отмечающие, что изменение организации движения на Большой Семеновской противоречит интересам всех жителей района и окрестностей.
Подтверждают этот вывод и результаты опроса, проведенного общественным движением 'Синие ведерки». Так, 71% его участников признали, что оценивают организацию движения с «выделенкой» неудачной и еще 18% называют ее терпимой лишь до тех пор, пока не наступит осень. Услышат ли на этот раз чиновники чаяния депутатов и простых горожан? Кажется, ответ уже известен — нет.
Ведь у нас есть великая доктрина про пользу общественных полос, велополос, даже самокатополос и, конечно, широких тротуаров и велосипедов. И кажется всем все равно, что пришла она к нам из широт уже не только климатически, но идеологически чуждых. Дело этих идеологов живет. А мы стоим в пробках и нет-нет, да задумываемся о том, что важнее для экологии города: когда в нем есть модная, но стопорящая движение А-полоса или все таки когда в нем меньше пробок и чище воздух?