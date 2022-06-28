Ад на «выделенке»: московский урбанизм против экологии и здравого смысла

«А ведь сейчас пора отпусков и дачный сезон. Как только наступит сентябрь, на этом участке для пяти районов начнется настоящий транспортный кошмар", — заключает Екатерина Ахапкина, которую, к слову, активно поддерживают и ее коллеги депутаты Виктор Максимов и Михаил Тимонов, отмечающие, что изменение организации движения на Большой Семеновской противоречит интересам всех жителей района и окрестностей.



Подтверждают этот вывод и результаты опроса, проведенного общественным движением 'Синие ведерки». Так, 71% его участников признали, что оценивают организацию движения с «выделенкой» неудачной и еще 18% называют ее терпимой лишь до тех пор, пока не наступит осень. Услышат ли на этот раз чиновники чаяния депутатов и простых горожан? Кажется, ответ уже известен — нет.



Ведь у нас есть великая доктрина про пользу общественных полос, велополос, даже самокатополос и, конечно, широких тротуаров и велосипедов. И кажется всем все равно, что пришла она к нам из широт уже не только климатически, но идеологически чуждых. Дело этих идеологов живет. А мы стоим в пробках и нет-нет, да задумываемся о том, что важнее для экологии города: когда в нем есть модная, но стопорящая движение А-полоса или все таки когда в нем меньше пробок и чище воздух?