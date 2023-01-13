«Росавтодор» отчитался о снижении числа ДТП на федеральных трассах в 2022 году

– Благодаря своевременно проводимым дорожным работам и мероприятиям по обустройству трасс, а также эффективному взаимодействию с региональными комиссиями, количество ДТП на федеральных трассах в 2022 году снизилось на 6%. Число погибших и пострадавших уменьшилось на 10% и 4,7% соответственно. В целом по всей дорожной сети России показатель смертности снизился на 6%. Это 700 сохраненных человеческих жизней, — сообщили в пресс-службе «Росавтодора».

Согласно данным "Росавтодора', за 2022 год на федеральной дорожной сети в рамках различных программ по ремонту магистралей было установлено 69 км. осевого барьерного ограждения, 197 км. линий электроосвещения, 3285 дорожных знаков и 163 светофора.