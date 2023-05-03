Власти Подмосковья вводят «выделенки» на четырех самых пробочных шоссе

На заседании одной из рабочих групп дирекции Московского транспортного узла в минувшем апреле на полном серьезе обсуждалось создание полос для общественного транспорта сразу на четырех крайне загруженных шоссе, ведущих из Москвы. Транспортные чиновники как столицы, так и Подмосковья твердо намерены «вкрячить» выделенные полосы за пределами МКАД на М5 (Новорязанское шоссе), М7 (Горьковское шоссе), М8 (Ярославское шоссе) и на А105 (Каширское шоссе). Как обычно, все это дело подается под «соусом» улучшения возможностей для движения общественного транспорта.

К счастью, федеральный «Росавтодор», в чьей зоне ответственности находятся эти магистрали, совсем не горит желанием организовать «выделенки» на них. Его специалисты уверены, что названные шоссе изначально проектировались таким образом, что организация на них «автобусных» полос нецелесообразна. К тому же доля общественного транспорта на каждой из четырех магистралей составляет не более 1,5% от всего трафика.

Чиновники же Москвы и Подмосковья напирают на то, что благодаря «выделенкам» эти 1,5% будут двигаться по своим маршрутам на 20—40 минут быстрее, сообщает «Коммерсант». О том, насколько медленнее поедут из-за этого остальные 95% машин, «ответственные пиджаки» предпочитают умалчивать.

Между тем водители, ежедневно «мотающиеся» по М5, М7, М8 и А105 в Москву и обратно, а также автомобилисты, использующие их для поездок выходного дня за город, совершенно точно представляют масштабых ежедневных заторов на этих трассах сейчас, в отсутствии «выделенок». И могут с высочайшей долей уверенности предсказать радикальное ухудшение ситуации после «улучшайзинга», лоббируемого региональными чиновниками.