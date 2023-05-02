Зачем и почему российские власти объявили войну личному автотранспорту граждан

«Зеленая» энергетика, углеродный след, отказ от автомобилей с ДВС в пользу «электричек» — все эти глобалистские штучки были важны нашей стране, когда она активно пыталась встроиться в западную систему разделения труда, хотя там ее как-то и не ждали. Но в том случае действительно наша продукция, отправляемая на экспорт, начала бы проигрывать в конкурентоспособности. А теперь-то, когда приоритеты России изменились на диаметрально противоположные, зачем продолжать в ущерб себе тянуть эту бодягу?

Занимательная социология

Может быть, наши водители столь сильно влюбились в идею электрификации автотранспорта, что правительство просто не может и не имеет права игнорировать их устремления? Давайте посмотрим. Серьезные центры за последние два года на эту тему социологических исследований вроде бы не проводили. А непрофессиональные «социологи» выдают самые разнонаправленные результаты.

К примеру, совместное исследование каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research со смешной выборкой в 1300 человек демонстрирует невероятную готовность почти 80% респондентов пересесть на электромобили. Компании «СберАвто» и Rambler&Co приводят цифру в два раза скромнее — всего около 42% опрошенных россиян могут отказаться от машины с ДВС, в то время как 56% выступают категорически против. И, наконец, из 3300 респондентов-посетителей сайта Drom.ru согласны купить «электричку» 36,3%, а твердое «Нет!» этой идее сказали 42%.