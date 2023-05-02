Зачем и почему российские власти объявили войну личному автотранспорту граждан

«Зеленая» энергетика, углеродный след, отказ от автомобилей с ДВС в пользу «электричек» — все эти глобалистские штучки были важны нашей стране, когда она активно пыталась встроиться в западную систему разделения труда, хотя там ее как-то и не ждали. Но в том случае действительно наша продукция, отправляемая на экспорт, начала бы проигрывать в конкурентоспособности. А теперь-то, когда приоритеты России изменились на диаметрально противоположные, зачем продолжать в ущерб себе тянуть эту бодягу?
Занимательная социология
Может быть, наши водители столь сильно влюбились в идею электрификации автотранспорта, что правительство просто не может и не имеет права игнорировать их устремления? Давайте посмотрим. Серьезные центры за последние два года на эту тему социологических исследований вроде бы не проводили. А непрофессиональные «социологи» выдают самые разнонаправленные результаты.
К примеру, совместное исследование каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research со смешной выборкой в 1300 человек демонстрирует невероятную готовность почти 80% респондентов пересесть на электромобили. Компании «СберАвто» и Rambler&Co приводят цифру в два раза скромнее — всего около 42% опрошенных россиян могут отказаться от машины с ДВС, в то время как 56% выступают категорически против. И, наконец, из 3300 респондентов-посетителей сайта Drom.ru согласны купить «электричку» 36,3%, а твердое «Нет!» этой идее сказали 42%.
При всей явной ангажированности указанных исследований (за исключением, может быть, последнего) понятно только одно — российские водители пересаживаться на электромобили явно не рвутся. Тогда в чьих же интересах действует правительство, утверждая новый перечень мер очередного вспомоществования недееспособному электроавтопрому?
О чем, собственно, спич?
В правительственном перечне при ближайшем рассмотрении содержатся очередные благие пожелания, выраженные в форме поручений различным министерствам и госструктурам. Во-первых, Минэнерго, Минэкономразвития и региональные власти должны разработать рекомендации по субсидированию строительства быстрых зарядных станций и оценить целесообразность обязательной установки зарядных станций при возведении общественных зданий и многоквартирных домов. Более насущная проблема обустройства под каждым домом подземных гаражей благополучно забыта, поскольку власти в лице вице-премьера Хуснуллина опасаются, что это может вызвать рост числа автомобилей, находящихся в личном пользовании.
Во-вторых, Минтранс, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфин должны представить предложения по субсидированию агрегаторов такси и каршеринга, что позволит снизить стоимость поездок на электромобилях. В-третьих, среди дополнительных мер содержится предложение о пересмотре стоимости ОСАГО для владельцев электромобилей, эксплуатируемых в такси и каршеринге. В обоих пунктах водители-частники блистательно отсутствуют.
Скрипач не нужен
Таким образом, перед нами очередная попытка не выпасть из западной парадигмы развития, агрессивно навязывающей всем странам многомиллиардное спонсирование электромобилей. Без постоянного вливания частных и бюджетных средств они совершенно нежизнеспособны и неконкурентоспособны.
Но этим задачи правительственной программы не ограничиваются. В них совершенно явственно просматривается стремление нанести максимальный ущерб самой идее личного владения автомобилем в России. Все льготы предлагается дать каршерингу и такси, а вовсе не покупателям-физлицам. Прямо как в фильме Георгия Данелии: «Скрипач не нужен!»
Политика удушения автовладельцев-частников проводится давно и целенаправленно. Точно так же, как на всех властных уровнях происходит лоббирование компаний, предоставляющих услуги краткосрочной аренды машин. В связи с этим неудивительно, что именно в исследовании, проведенном сервисом «Ситидрайв», столь высок процент наших соотечественников, лояльных к электромобилям. Бюджетных денег очень хочется.