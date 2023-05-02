Зачем и почему российские власти объявили войну личному автотранспорту граждан

Фото globallookpress.com
Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ в очередной раз озаботился развитием электротранспорта и утвердил перечень дополнительных мер его поддержки. Видимо, с экономикой у нас все настолько хорошо, что можно заняться вопросами далеко не первостепенной важности. Портал «АвтоВзгляд» разбирался, чем все это грозит обычному российскому автовладельцу.
Ефим Розкин

«Зеленая» энергетика, углеродный след, отказ от автомобилей с ДВС в пользу «электричек» — все эти глобалистские штучки были важны нашей стране, когда она активно пыталась встроиться в западную систему разделения труда, хотя там ее как-то и не ждали. Но в том случае действительно наша продукция, отправляемая на экспорт, начала бы проигрывать в конкурентоспособности. А теперь-то, когда приоритеты России изменились на диаметрально противоположные, зачем продолжать в ущерб себе тянуть эту бодягу?

Занимательная социология

Может быть, наши водители столь сильно влюбились в идею электрификации автотранспорта, что правительство просто не может и не имеет права игнорировать их устремления? Давайте посмотрим. Серьезные центры за последние два года на эту тему социологических исследований вроде бы не проводили. А непрофессиональные «социологи» выдают самые разнонаправленные результаты.

К примеру, совместное исследование каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research со смешной выборкой в 1300 человек демонстрирует невероятную готовность почти 80% респондентов пересесть на электромобили. Компании «СберАвто» и Rambler&Co приводят цифру в два раза скромнее — всего около 42% опрошенных россиян могут отказаться от машины с ДВС, в то время как 56% выступают категорически против. И, наконец, из 3300 респондентов-посетителей сайта Drom.ru согласны купить «электричку» 36,3%, а твердое «Нет!» этой идее сказали 42%.

Фото avtovzglyad.ru

При всей явной ангажированности указанных исследований (за исключением, может быть, последнего) понятно только одно — российские водители пересаживаться на электромобили явно не рвутся. Тогда в чьих же интересах действует правительство, утверждая новый перечень мер очередного вспомоществования недееспособному электроавтопрому?

О чем, собственно, спич?

В правительственном перечне при ближайшем рассмотрении содержатся очередные благие пожелания, выраженные в форме поручений различным министерствам и госструктурам. Во-первых, Минэнерго, Минэкономразвития и региональные власти должны разработать рекомендации по субсидированию строительства быстрых зарядных станций и оценить целесообразность обязательной установки зарядных станций при возведении общественных зданий и многоквартирных домов. Более насущная проблема обустройства под каждым домом подземных гаражей благополучно забыта, поскольку власти в лице вице-премьера Хуснуллина опасаются, что это может вызвать рост числа автомобилей, находящихся в личном пользовании.

Во-вторых, Минтранс, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфин должны представить предложения по субсидированию агрегаторов такси и каршеринга, что позволит снизить стоимость поездок на электромобилях. В-третьих, среди дополнительных мер содержится предложение о пересмотре стоимости ОСАГО для владельцев электромобилей, эксплуатируемых в такси и каршеринге. В обоих пунктах водители-частники блистательно отсутствуют.

Фото из соцсетей.

Скрипач не нужен

Таким образом, перед нами очередная попытка не выпасть из западной парадигмы развития, агрессивно навязывающей всем странам многомиллиардное спонсирование электромобилей. Без постоянного вливания частных и бюджетных средств они совершенно нежизнеспособны и неконкурентоспособны.

Но этим задачи правительственной программы не ограничиваются. В них совершенно явственно просматривается стремление нанести максимальный ущерб самой идее личного владения автомобилем в России. Все льготы предлагается дать каршерингу и такси, а вовсе не покупателям-физлицам. Прямо как в фильме Георгия Данелии: «Скрипач не нужен!»

Политика удушения автовладельцев-частников проводится давно и целенаправленно. Точно так же, как на всех властных уровнях происходит лоббирование компаний, предоставляющих услуги краткосрочной аренды машин. В связи с этим неудивительно, что именно в исследовании, проведенном сервисом «Ситидрайв», столь высок процент наших соотечественников, лояльных к электромобилям. Бюджетных денег очень хочется.

автопродажи, авторынок, кризис, электромобили, санкции
2 мая 2023
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