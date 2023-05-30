Унесенные МКАД: объявлены самые аварийные дороги Москвы

Так, заслуженное «золото» по количеству ДТП получила МКАД. Только за последние три месяца на кольцевой произошло 6% из всех дорожных инцидентов в городе. Особенно опасные участки тут — 50-ые, 30-ые, 10-ые и 20-ые километры. В антирейтинг также вошли Варшавское шоссе (1,8%), Проспект Мира (1,4%), Дмитровское шоссе и Шоссе Энтузиастов (по 1,2%), Волгоградский проспект и Ленинградское шоссе (по 1%), Киевское шоссе (0.9%), Ленинский проспект и Профсоюзная улица (по 0,8%).

На их фоне весьма благостно выглядит ситуация на Волоколамском и Ярославском шоссе, Кутузовском проспекте и Тверской улице. Их страховщики назвали самыми безопасными, ибо общее число ДТП здесь не превысило 0,5%.

Интересно, что по результатам исследования компании ВСК автомобилисты в возрастном диапазоне от 30 до 39 лет обрели «титул» наиболее аварийно-пасных водителей. Дело в том, что только за первые три месяца они стали виновниками 34% происшествий в столице. Также эксперты отметили, что в большинстве случаев ДТП происходят по вине мужчин: если в прошлом году на их долю приходилось 74% аварий, то сегодня — уже 80%.