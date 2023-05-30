Почему над МКАД постоянно летает небольшой самолет

Утренний московский теракт, в результате которого сразу в несколько домов на юго-западе столицы врезались беспилотные летательные аппараты, а в Подмосковье грохотало ПВО, заставили всех и каждого с ужасом смотреть на небо. А там ведь встречаются не только регулярные рейсы из московских аэропортов и редкие вертолеты спецслужб.
Например, можно заметить и частную авиацию, причем в одних и тех же местах: один или несколько небольших четырехместных самолетов летят строго над МКАД на небольшой, повторимся, высоте. Приметной «ливреи» МЧС или «Красного Креста» на них нет, пкак и ярко выраженных опознавательных знаков. Кому же разрешили летать над Москвой и стоит ли опасаться появления такого воздушного судна?
Во-первых, это никакой не дрон и не вражеский разведывательный аппарат. Над МКАД пролетает самая тривиальная Cessna 172 — самый популярный и массовый в мире легкий самолет. С 1955 года их выпустили 44 000 штук, что сделало модель самым распространенным частным воздушным транспортным средством: на заре своей карьеры такой стоил около $5000.
Кстати, прямо сейчас подержанный Cessna 172 можно приобрести по цене новой LADA Vesta — всего за полтора миллиона рублей. «Сессна» способна поднять в воздух четырех пассажиров, считая пилота, и заправляется обычным автомобильным бензином. Так что именно эта модель чаще остальных встречается на аэродромах гражданской авиации.
Во-вторых, всего за 4500 рублей или за 10 000 на двоих можно приобрести часовую авиаэкскурсию с красивыми видами и романтической обстановкой. А поскольку больше всего страждущих вдохновляют виды города, а залетать в него нельзя, пилот ведет машину ровно над МКАД. Количество предложений прямо говорит о том, что услуга весьма и весьма востребована.
Так же бытует миф, что пробки на московской кольцевой очень интересны «Яндексу», поэтому главный российский IT-гигант использует Cessna для постоянного контроля ситуации. Правда это или вымысел — неизвестно, никакой информации об этом во всемирной и всесильной паутине найти так и не удалось. Однако одно можно сказать смело: трезвая оценка событий, собранность и, самое главное, информационная гигиена — обязательна для всех россиян, а не только москвичей. И не с сегодняшнего дня, а прямо с 24 февраля 2022 года.