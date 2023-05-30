Почему над МКАД постоянно летает небольшой самолет

Утренний московский теракт, в результате которого сразу в несколько домов на юго-западе столицы врезались беспилотные летательные аппараты, а в Подмосковье грохотало ПВО, заставили всех и каждого с ужасом смотреть на небо. А там ведь встречаются не только регулярные рейсы из московских аэропортов и редкие вертолеты спецслужб.

Например, можно заметить и частную авиацию, причем в одних и тех же местах: один или несколько небольших четырехместных самолетов летят строго над МКАД на небольшой, повторимся, высоте. Приметной «ливреи» МЧС или «Красного Креста» на них нет, пкак и ярко выраженных опознавательных знаков. Кому же разрешили летать над Москвой и стоит ли опасаться появления такого воздушного судна?

Во-первых, это никакой не дрон и не вражеский разведывательный аппарат. Над МКАД пролетает самая тривиальная Cessna 172 — самый популярный и массовый в мире легкий самолет. С 1955 года их выпустили 44 000 штук, что сделало модель самым распространенным частным воздушным транспортным средством: на заре своей карьеры такой стоил около $5000.